La televisión sueca cancela los realities 'Paradise Hotel' y 'Ex on the Beach' por denuncias de abusos sexuales

La televisión de Suecia se ha visto envuelta en una polémica con uno de sus realities, Paradise Hotel, después de que dos de las participantes denunciaran supuestos abusos sexuales por parte de uno de sus compañeros.

Jennifer Paatere y Annie Dahlberg son las dos concursantes que, a través del diario sueco Expressen, compartieron a finales de abril sus duros testimonios en este programa, que tiene una mecánica parecida a la de La isla de las tentaciones o Love Island, donde los participantes viajan a un hotel de lujo en México para encontrar el amor.

Tras estas denuncias, otras participantes de anteriores temporadas de Paradise Hotel alzaron la voz a través de la emisora pública Sveriges Radio para decir que habían vivido lo mismo o habían visto escenas similares a las que contaban estas supuestas víctimas, pero la productora, Nordic Entertainment Group, les pidió que "dejaran de hablar de eso".

Jennifer Paatere (23 años) y Annie Dahlberg (24), las dos supuestas víctimas de los abusos. NORDIC ENTERTAINMENT GROUP

El pasado 4 de mayo, la productora eliminó Paradise Hotel de Viaplay, la plataforma en la que se emitía y trasladó lo sucedido a las autoridades, y ahora la Fiscalía ha abierto una investigación por supuestos abusos sexuales.

Sin embargo, los espectadores ya pudieron advertir algo extraño en la edición de los episodios. El equipo recortó algunas escenas en montaje que, supuestamente, corresponderían a estos abusos, y solo mostró a una de las participantes llorando y diciendo "qué desagradable ha sido".

Toby Johnson, el participante que supuestamente abusó de sus compañeras. NORDIC ENTERTAINMENT GROUP

El programa también decidió expulsar a Toby Johnson, el supuesto agresor que acababa de llegar al programa, por una "conducta inaceptable", sin dar más explicaciones.

Esta polémica ha provocado que se cancele también Ex on the Beach, otro reality de temática similar producido por Meter Television. Este programa estaba preparando su nueva temporada para emitirse en Discovery, pero los responsables decidieron no hacerlo en este momento: "Simplemente, no creemos que nuestros espectadores quieran un programa de este tipo".