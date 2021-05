Ortiz exigeix a Puig "un colp de la taula" per la Comunitat i el president replica: "Sí, però sense demagògia barata"

El president ha començat la seua intervenció donant la "enhorabona" a Ortiz pel seu nomenament com a portaveu del grup parlamentari 'popular' i ha volgut "agrair" i "reconéixer" també el treball que ha realitzat la seua predecessora, Isabel Bonig, "en aquest temps". Així, entre un gran aplaudiment, ha recalcat que el Govern valencià respecta "sempre el que decidisquen els grups parlamentaris i els partits".

Puig ha enlletgit a Ortiz que la comunitat de referència per al PP que "segueix eixe camí" de "demagògia barata i d'enfrontament radical" és la que "pitjors resultats econòmics i sanitaris" està obtenint i, per contra, ha recalcat que la manera de reactivar l'economia "no és una altra que superar la pandèmia" i, en eixe sentit, ha destacat que "els sacrificis dels valencians estan salvant vides i salvant vides se salva l'economia".

"Dissociar la superació de la pandèmia amb la reactivació econòmica és una autèntica insensatesa", li ha replicat a Ortiz, després que aquest criticara la contestació a les seues preguntes sobre la crisi econòmica amb la programació del pròxim calendari vacunal.

En eixe sentit, Puig ha recalcat que la "gran prioritat" del Consell és superar la pandèmia i per açò, li ha aclarit, "quan pregunta per la crisi responc el més fonamental per a superar la crisi que és la vacunació".

Per açò, ha garantit que la Comunitat Valenciana serà de "les primeres que va a recuperar l'economia" gràcies també al seu teixit industrial "potent" i ha recordat les ajudes de 223 milions d'euros prestades per la Generalitat en 2020 per a la reactivació, -59 milions per a autònoms, la que "més diners"-, o els 400 milions enguany, dels ja s'ha abonat el 50% i que al juliol s'acabaran de pagar, a més del nou pla Resistir +.

"Estem suturant una ferida enorme i tenim la confiança per a recuperar l'economia", ha subratllat. Puig ha anunciat que el dilluns es reunirà amb l'ambaixador britànic per a reactivar també el turisme.

"VERGONYA I TRISTESA"

Per la seua banda, Ortiz ha comminat a Puig: "Segur que si li planta cara al Govern d'Espanya va a dormir més tranquil". En eixe sentit, li ha instat a donar "un colp en la taula" contra l'"infern" fiscal que planteja Sánchez. "No és el moment de pujar impostos", ha retret.

"Ha tingut moltes oportunitats d'or però ha deixat que es congelara el sistema de finançament, i ha callat, es tanca l'aixeta del transvasament, i calla, ens deuen 1.235 milions del pla d'ajudes, i calla, ens deuen 281 milions de recaptació de l'IVA i no als tribunals com un altre presidents i no ens paguen la dependència i calla, calla i calla".

Així mateix, ha mostrat la "vergonya i tristesa" que sent, com a oriolana i ciutadana d'aquesta comunitat, que no li "planta cara" a Ribera pel tall del transvasament. "És inaudit i imperdonable", ha postil·lat.

Puig li ha recordat sobre el transvasament que aquest dimecres davant la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va recalcar "una altra vegada" que el Tajo-Segura és "irrenunciable" i en eixe sentit ha exposat: "L'única vegada que no ha portat aigua és quan vostés han governat".