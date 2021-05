Durante el episodio de este miércoles de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco detalló el dinero que su ex, Antonio David Flores, ha ganado en un periodo de cinco años, justo cuando él se declaró insolvente ante el juez, al que pedía justicia gratuita.

"Quiero hacer esto para que la gente entienda que este ser lo que ha hecho es ganar dinero a costa de acabar con mi vida", puntualizó la madre de Rocío y David Flores, por el que la pareja se encuentra enfrentada en los tribunales por su manutención, ya que tiene necesidades especiales y que aún depende económicamente de sus progenitores.

"Yo pongo una reclamación dineraria y es a raíz de ese procedimiento que desde primera hora el juez decreta que ese dinero se debe, se ha embargado, entonces el juzgado empieza a dictaminar oficios a las productoras, a las revistas, a las cadenas para ver cuánto cobra para poder embargárselo", explicó Rocío Carrasco.

"De repente", relató, "nos dimos cuenta de que las cantidades la mayoría no las cobraba él, sociedades de las que él ni pertenecía (llegó a contar que "la sociedad de su mujer cobra la nada despreciable cantidad de 133.080 euros"). Al mismo tiempo él se había declarado insolvente, diciendo que carece de bienes y pidiendo justicia gratuita. Tú no puedes trabar embargos porque las sociedades la mayoría que cobra no son de él, así que decidimos ponerle una querella criminal por un delito de insolvencia punible".

Así, la hija de 'la más grande' reveló, programa por programa, el dinero que ha ganado en sus intervenciones en espacios de televisión en esos cinco años, que es el periodo de tiempo que podía reclamar en los tribunales. Nada menos que casi cinco millones de euros (350.000 en esos cinco años).

Tal y como detalló Rocío Carrasco, las cantidades quedan así:

"Intervención en el programa Abierto al anochecer: 36.060,73 euros brutos; Contrato para su intervención en Dónde estás corazón: 28.800 euros; Intervención en Dónde estás corazón: 42.000 euros; Contrato con fecha del 14 octubre de 2008: 28.800 euros; Para su intervención en Dónde estás corazón: 40.000 euros; Contrato del 10 de septiembre de 2008: 24.000 euros; Para 8 intervenciones en el programa Dónde estás corazón: 1.800 euros por cada intervención; Contrato del 25 de julio de 2011: 2.400 euros a la sociedad de su mujer; Contrato del 22 de diciembre de 2011: 1.000 euros brutos por las intervenciones que hace desde el 2010 hasta el 2011".