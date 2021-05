Rocío Carrasco acusa a Antonio David de utilizar la enfermedad de su hijo para que unas fotografías privadas no vieran la luz

El capítulo 11 de Rocío, contar la verdad para seguir viva, llamado Dejándonos la piel, vio la luz este miércoles en Telecinco. Se trató de la penúltima entrega de la controvertida docuserie, y estuvo vertebrada por los numerosos trámites legales en los que se sustenta la historia del maltrato que ha ejercido a lo largo de los años Antonio David Flores sobre Rocío Carrasco.

Una de las historias más llamativas aportadas por la protagonista del documental fue la referida a dos entrevistas que concedió el que fuera guardia civil a Lecturas bajo la premisa de que no se publicaran unas fotografías íntimas protagonizadas por él y que podrían haber dinamitado su relación con Olga Moreno, por lo que se cree que dan fe de una deslealtad que habría tenido lugar en Málaga.

Según Carrasco, ocurrió cuando su exmarido fue demandado por un supuesto delito de alzamiento de bienes: "De esa querella, lo que más puedo destacar que me parece asqueroso, cobarde y deleznable, es que habían salido dos portadas en las que él declara ante el juez que a él lo pillan en una actitud comprometida y que el fotógrafo le dice que o se publican las fotografías o se hacen varios reportajes".

El programa contó con el vídeo en el que Antonio David Flores declaraba al respecto. En él, aseguraba que no recibió ninguna compensación económica fruto de las publicaciones, sino que las imágenes se archivaran.

Las portadas fueron dos, una titulada Las fotos más tiernas de Antonio David con su hij' y otra, la peor para Carrasco, que rezaba Cuando nació mi hijo tuve miedo, pensé que se me iba. En esta última, el padre de David Flores se explayaba sobre los problemas de salud del joven.

"En esa entrevista, el padre ejemplar, el padre maravilloso, el padre que ha dado la vida por sus hijos, el padre buenísimo, el cabeza de familia... el sinvergüenza lo que hace es narrar toda la enfermedad de mi hijo desde que nace hasta el día de esa entrevista. Los problemas que tiene al nacer, cómo se desarrollan las horas posteriores... a nadie le importa eso", lamentó Carrasco, muy afectada.

"Es tan sumamente cobarde que para que no salgan unas fotografías suyas pone a su hijo, y no tiene piedad ni conciencia ninguna. Hoy es el día que hablo genéricamente y muy por encima de algún tipo de problema, pero eso no le hace un padre maravilloso. A mí me tienen que matar y pisarme la cabeza, y que no me levante del suelo", aseguró.