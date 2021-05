Lucas se lleva dos 'cobras' seguidas de su cita en 'First dates': "Es la primera vez en mi vida que me la hacen"

La cita entre Jessica y Lucas este miércoles en First dates apuntaba a que el final sería con los dos comensales saliendo del restaurante de Cuatro cogidos de la mano y con la esperanza de un futuro como pareja, pero no fue así...

El primero en llegar fue el argentino: "Me conocen mucho en Mallorca porque he sido DJ de una de las discos más famosas de la isla", afirmó nada más saludar a Carlos Sobera a las puertas del local.

"En Argentina me hicieron gerente de un grupo de 30 personas o más en unos salones para eventos gastronómicos, pero eran todas mujeres y ligué con el 99% de ellas. Por eso me dejó mi novia, por infiel, pero pensaba que me iba a casar con ella", afirmó el agente inmobiliario.

Lucas, en ‘First dates’. MEDIASET

A continuación, llegó la administrativa: "Más que sexy, me considero atractiva, me gusta cuidarme, pero por mí, por mi seguridad y por sentirme bien", afirmó la ibicenca. "Me defino como una chica exigente y que me agobio rápido si no me dan mi espacio".

En la barra conoció a Lucas, al que conquistó nada más llegar: "He visto que cuida su cuerpo y sus tatuajes son llamativos", afirmó el DJ. "Los argentinos son muy sensuales y te hacen sentir deseada. Eso lo que me gusta de ellos", comentó Jessica sobre el agente inmobiliario.

Jessica y Lucas, en ‘First dates’. MEDIASET

Durante la cena se fueron conociendo, pero el momento álgido de la cita llegó cuando fueron al privado a tomarse el postre. Allí Lucas intentó darle a Jessica "un beso de tornillo", pero lo único que consiguió fue que la joven girara la cara en cuanto él se le acercó.

"Me ha hecho la 'cobra', pero eso me gusta", señaló el DJ. "Es la primera vez en mi vida que me la hacen. Me ha quitado la cara dos veces", añadió intentando disimular su decepción.

Cuando tu crush dijo que quería besarte y te lo creíste 😓 #FirstDates19M https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/DqsKEUSYvK — First dates (@firstdates_tv) May 19, 2021

Aun así, el argentino quiso tener una segunda cita con Jessica porque "quiero conocerla más", pero la administrativa no quiso volver a quedar porque "me ha faltado chispa, venía pensando otra cosa, no me ha llegado a convencer del todo".