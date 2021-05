Doctor Antonio Valero, alergólogo: "En el 80% de los casos, el asma en los niños es de origen alérgico"

En el mundo, más de 235 millones de personas padecen asma, una enfermedad inflamatoria que dificulta poder respirar con normalidad y que, en muchos casos, afecta gravemente a la calidad de vida de quienes la padecen. El doctor Antonio Valero, Jefe de Sección de Alergología del Hospital Clínic de Barcelona y Presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEAICP), nos habla de los desafíos de una de las enfermedades respiratorias más frecuente del mundo.

El asma es una de las patologías más frecuentes en el mundo. ¿Cuál es la causa?

Sí, es junto con el EPOC, la patología respiratoria más frecuente. El asma es una enfermedad inflamatoria, una inflamación de la mucosa que condiciona una hiperactividad bronquial, una broncoconstricción que dificulta la respiración. La mayoría de los casos la causa es la alergia. En el caso de los niños es el 80% y en el adulto entre un 60 y un 70%. El resto de asmas no están relacionados con la alergia y se desconoce el mecanismo real que lo desencadena. Como cada vez hay más alergia, cada vez hay más casos de asma producidas por alergia. El aumento de los casos de alergia tampoco está claro, pero se cree que el exceso de higiene puede provocar que no desarrolle el sistema inmunológico de manera adecuada. Otros factores, como la contaminación, también contribuyen al aumento de los casos de asma.

¿El asma se hereda?

Tanto el asma como la alergia tienen un cierto grado de predisposición genética. En el caso de la alergia, por ejemplo, cuando los dos padres son alérgicos, hay entre un 60-80 % de que el niño también lo sea; y si es solo uno entre un 40-50%.

¿Por qué está el doble de presente en los niños que, en los adultos, el 10% frente al 5%?

Como la mayoría de los casos de asma en la infancia son alérgicos, con el paso del tiempo esta alergia se va modulando y el asma desaparece o remiten las manifestaciones clínicas, aunque a lo largo de la vida pueden reaparecer. No es que la alergia desaparezca, pero en muchos casos se manifiesta con rinitis, conjuntivitis… pero no tanto asma. Ya sea porque se modula por sí misma o porque se han vacunado de pequeños.

¿A qué edad se suele diagnosticar?

En realidad, a cualquier edad, porque no hay una edad en la que sea más frecuente que aparezcan los síntomas.

¿A qué síntomas hay que estar atentos?

En el caso de los niños con cierta predisposición a desarrollar alergia, que viene heredada de los padres, hay que estar especialmente atentos primero a que estornude, se toque mucho la nariz, los ojos, tenga mucosidad y, en última instancia, si se fatiga mucho corriendo, en el patio… Generalmente, los niños a lo primero que manifiestan alergia es a los ácaros del polvo.

"El asma alérgica suele aparecer más durante la infancia. La que no es alérgica suele aparecer en la edad adulta y es más frecuente en las mujeres"

Según datos de SEPAR, la mitad de los casos están sin diagnosticar. ¿A qué se debe este infra diagnóstico?

El asma es una enfermedad inflamatoria que produce una broncoconstricción y se tiene que diagnosticar en base a unos síntomas, como la sensación de falta de aire, pitidos, opresión y tos. Estos síntomas se deben contrastar con la realización de pruebas de función pulmonar para confirmar que hay una broncoconstricción y que esta broncoconstricción va seguida de una reversibilidad de esta obstrucción. Hay algunos pacientes que, aun teniendo estos síntomas, con estas pruebas no se puede demostrar que existe esa broncoconstricción y esa reversibilidad. Así, aunque estén con tratamiento para el asma porque tienen síntomas, no se puede demostrar que lo tienen.

¿En qué se diferencia el asma alérgica del que no lo es?

El asma alérgica suele aparecer más durante la infancia. La que no es alérgica -o de la que no se puede determinar la causa- suele aparecer más en la edad adulta, en la tercera o cuarta década, y es más frecuente en las mujeres. También tiene, quizás, un peor pronóstico.

Antonio Valero (a la derecha) durante el evento 'El gran reto del asma grave', organizado por GSK el 4 de mayo, Día Mundial del Asma. Cedida / GSK

Un asma bien tratada permite llevar una vida normal, pero en un pequeño porcentaje no logra controlarse. ¿Por qué?

Por suerte, en la actualidad tenemos buenos fármacos para controlar la alergia. Por un lado, los que desinflaman -los corticoides inhalados- y los que broncodilatan. Cuando los pacientes con asma, ya sea leve, moderado o grave dependiendo de la medicación que necesiten, tienen bien ajustado el tratamiento, tienen la formación necesaria para administrárselos bien y lo cumplen, lo más normal es que el asma esté controlada. Pero esto no se cumple en muchos casos, lo que provoca que el haya un porcentaje de pacientes muy grande -entre el 40-60%- que no están controlados. El asma no es constante, es decir, que tiene variabilidad, sobre todo si son alérgicos o si están expuestos a infecciones. Por eso hay que modificar a menudo el tratamiento.

"Un plan nacional contra el asma, que fuera igual en todo el territorio nacional, facilitaría mucho la detección y el tratamiento"

¿Cuándo se considera que el asma es grave?

Es más grave cuanta más medicación necesitamos para controlarlo, y se considera grave en el 10% de los casos, estos casos generan el 50% del gasto del total de los casos. Dentro de los casos asma graves, hay algunos que haciendo todo correctamente, no se logra controlar, y se califica de asma grave no controlado, que representan el 4% del total de las asmas. Estos pacientes ven muy afectada su calidad de vida, y tienen que ir muy a menudo a urgencias. Por suerte, cada vez tenemos a nuestra disposición más fármacos biológicos, que son una nueva generación y que actúan en los procesos inflamatorios que desencadenan los síntomas de asma. Están dando muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes.

Para controlar el asma es importante el autocuidado, tomar la medicación correctamente... ¿Es más o menos fácil de controlar en niños o en adultos?

En niños no porque están los padres, que se preocupan mucho de dar correctamente la medicación. Los más complicados son los adolescentes, que son los pacientes más reactivos, y dentro de los adultos hay de todo, como ocurre con el resto de enfermedades crónicas, donde hay problemas de adherencia a los tratamientos, problemas de complimiento terapéutico. Y en este caso especialmente, porque los tratamientos requieren de una formación para administrarlo correctamente, se deben conocer los signos de empeoramiento… y todo esto necesita un plan de formación adecuado para que el paciente asmático se maneje correctamente.

Existe la creencia de que los asmáticos no pueden realizar deporte. ¿Es cierto?

Por suerte, eso se ha desterrado, pero hasta hace relativamente poco era muy común tener que hacer justificantes a los niños para que no hicieran educación física porque se ahogaban. Lo que se pretende con el tratamiento es que las personas hagan una vida lo más normal posible, y realizar ejercicio físico debe formar parte de una vida normal y saludable. Solo se recomienda que no se haga cuando hay un empeoramiento y solo hasta que el tratamiento se adapte. No solo no está prohibido, sino que está aconsejado.

¿Qué debemos evitar a toda costa para tener controlado el asma?

Sobre todo, dejar el tratamiento y las exposiciones alergénicas. Para evitar la exposición, debemos extremar la higiene en casa, no tener animales si nos lo desaconsejan, llevar mascarilla si es necesario… Esto es algo que hemos aconsejado siempre, y esperemos que ahora, que se han normalizado su uso, se haga más. Y en cuanto el tratamiento, además de seguirlo, es muy importante detectar cuando hay un empeoramiento para adecuar cuanto antes la medicación. El asma es una enfermedad muy importante y es necesario concienciar a la sociedad y a los gestores porque genera unos gastos económicos y sociales muy importantes. Por eso pedimos que los políticos incluyan en su agenda un plan nacional de asma que sea igual en todo el territorio nacional. Esto facilitaría mucho la detección y el tratamiento del asma, desde la atención primaria a los especialistas.

En el último año se ha hablado mucho de la relación del asma y el coronavirus. ¿Cuál es realmente? ¿Tienen más peligro de contraer o de que se complique la infección entre personas asmática, incluso niños?

Inicialmente había mucha incertidumbre y se pensaba que los pacientes de asma grave se iban a ver muy afectados, pero no ha sido así, sobre todo porque las personas con asma han estado muy concienciadas, han hecho muy bien su tratamiento, se han cuidado mucho… y a día de hoy podemos decir que el riesgo, tanto de contraer la enfermedad como de que se complique, es exactamente igual al de la población general en función de su edad.