María Teresa Campos cumple 80 años y contesta por primera vez a Terelu para una revista: "Lloré mucho por Edmundo"

María Teresa Campos está a punto de cumplir los 80 años. Para celebrarlo, la matriarca del clan ha concedido una entrevista de lo más íntima nada más y nada menos que a una de sus hijas, la periodista Terelu Campos.

Según destaca la propia revista Lecturas, Terelu ha aceptado el reto de entrevistar a su madre por primera vez en un medio escrito. Así pues, no es un cuestionario más, sino uno especial.

En la entrevista, donde repasa acontecimientos de su vida como sus propias hijas y su relación y posterior ruptura con Edmundo Arrocet, también aborda temas de actualidad, como el documental que emite Telecinco sobre la vida de su amiga Rocío Carrasco.

Sobre lo primero, Terelu pregunta: "¿Somos Carmen y yo lo que te hubiera gustado que fueran tus hijas?". "¡Por supuesto! Me siento orgullosa de las dos", responde la veterana comunicadora.

En cuanto a Bigote, además de hablar con cierto desprecio sobre su figura, María Teresa entiende que ha llorado "mucho" por él, pero ya no lo hace. "Pienso que me equivoqué. Hubiera puesto la mano en el fuego porque esta persona nunca haría lo que ha hecho".

"Hubiera puesto la mano en el fuego porque esta persona [Edmundo] nunca haría lo que ha hecho"

De Rocío Carrasco y la vida que ha tenido, afirma: "Sabía del sufrimiento de Rocío, pero no hasta qué punto".

Además, desvela lo que le comentó las pasadas navidades: "Le dije: 'No quiero morirme sin que a ti se te haya hecho justicia, sin que la gente sepa que no eres una mala madre. ¡No puedo soportarlo!". A lo que Rocío le contestó: "Quédate tranquila, que eso no va a pasar".

"Fidel es una gran persona. Si tengo un mal día, hablo con él y se me pasa"

"Lo que estamos viendo es la crueldad contra una persona, el odio. Y utilizando a quién ha utilizado", opina de la otra parte, Antonio David.

Del marido de Rocío, Fidel Albiac, asegura que es parte de su propia familia. "Es una gran persona. Si tengo un mal día, hablo con él y se me pasa.