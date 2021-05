De pinchos por Salamanca: ruta por sus míticas calles

Viajar a la Salamanca es sumergirse en su historia y su cultura. El gran símbolo de esta ciudad de Castilla y León es su universidad, creada en el siglo XIII. Pero no se puede dejar de lado la Plaza Mayor, las catedrales y sus calles y plazas llenas de encanto.

Pero además, Salamanca está más que rica. Sin duda, la capital charra es una ciudad muy apetecible para tapear. Y a muy bien precio. Aquí manda el cerdo ibérico y especialmente el jamón; el ibérico de Guijuelo, localidad salmantina que no queda lejos.

Así que, mucha carne y siendo Salamanca, mucho cerdo. Hablamos de tapas con chorizo, lomo, jeta (morro de cerdo al horno), panceta, costilla, paloma o pinchos morunos. Hay también, claro, croquetas (las muy salmantinas de farinato), tortillas, patatas en salsa y tostas, e incluso algunas tapas o pinchos estrictamente vegetarianos.

Para degustar los mejores pinchos de Salamanca hay muchos lugares, pero los principales se reúnen en dos zonas: la calle Van Dyck y la Plaza Mayor y sus alrededores.

Calle Van Dyck

A sólo un cuarto de hora del casco histórico, este es territorio de estudiantes. Es la zona de tapeo de los millares de estudiantes universitarios que viven en Salamanca de septiembre a mayo.

Tapas y pinchos de la barra de un bar de Salamanca. HosteleriaSalamanca

Siendo zona de estudiantes no podemos esperar las tapas más elaboradas. No, aquí no se trata de maravillas de la gastronomía moderna; aquí se trata no tanto de calidad como de cantidad. Y precio. Son baratas, que es lo que espera su público potencial.

Algunos de los bares que podemos recorrer son:

Café de Chinitas, Calle Van Dyck 18

La Fresa, Calle Van Dyck 8

Bar El Asador de Van Dyck, Calle Van Dyck 33

Bar El Minutejo, Calle Van Dyck 55

Mesón Los Faroles, Calle Van Dyck 26

Bar El Churrasco, Calle Van Dyck 54

Bar Rufo’s, Paseo del Doctor Torres Villarroel 42

Grand Central, Calle Pizarro 25

Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Salamanca es una de las joyas de la ciudad y por ello es cita obligada de los turistas que visitan la ciudad. Siendo así está claro que en esta zona hay muchos locales de restauración pensados para el turista... pero también para el vecino de Salamanca.

Mesa de la terraza del Cervantes. AGENCIA ATLAS

Aquí se come bien y se tapea mejor. Vamos a pagar más, sin duda; ya no es estrictamente territorio de universitarios, pero a cambio vamos a encontrar elaboraciones mucho más sofisticadas. De hecho, muchos de los locales que hay que visitar no son bares sino restaurantes. Eso ya dice algo.

Algunos de los locales que son muy recomendables son: