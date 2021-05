El curs escolar començarà el 8 de setembre i Educació espera que siga 100% presencial

La Conselleria d'Educació ha proposat que el pròxim curs escolar 2021/2022 s'inicie el dimecres 8 de setembre per a l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional Bàsica i cicles de grau mitjà i superior d'FP. En aquesta proposta, les classes del curs 2021/2022 finalitzaran el divendres 17 de juny de 2022 en ESO, Batxillerat i FP; i el dimarts 21 de juny en el cas d'Infantil i Primària, segons va anunciar ahir el departament que dirigeix Vicent Marzà en un comunicat.

Marzà va assegurar que si la Comunitat arriba al 8 de setembre amb les dades epidemiològiques que presenta en l'actualitat, els alumnes podran tindre classes presencials “al 100%”. “Eixe és l'escenari en el qual treballem, però si les dades canvien, tenim altres preparats”, va afegir.

Així ho va asseverar el titular d'Educació en una entrevista en la Cadena Ser en la qual va recordar que hui està prevista una reunió en la qual les comunitats abordaran amb l'administració central el full de ruta que avalen els ministeris d'Educació i Sanitat per al curs pròxim. En aquest sentit, el conseller va assenyalar que en la proposta que posarà sobre la taula l'Executiu espanyol “hi ha una graduació que marca que, segons com estiga un territori, podrà fer una cosa o una altra”.

“Nosaltres ara mateix estem en les millors condicions, que ens permetrien tornar a la presencialitat al cent per cent en eixos cursos que estan alternant l'assistència per falta d'espai per a garantir la seguretat, fonamentalment tercer i quart de l'ESO i en alguns casos també segon”. “El curs que ve s'iniciarà amb la màxima presencialitat possible i en aquests moments tornarien tots al cent per cent”, va destacar Marzà.

No obstant això, per a eliminar la mascaretes a l'aules caldrà esperar que les dades siguen “encara millors”, va dir Marzà, que va confirmar que el pla del Govern contempla que la tornada al col·le es faça encara amb aquesta protecció, així com amb un protocol de ventilació i purificació d'aire com el que ha desenvolupat aquest curs la Comunitat.

D'altra banda, quant al calendari de la resta d'ensenyaments, tant l'alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica com també el de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat començaran les classes el dimecres 15 de setembre. En el primer cas, acabaran el curs el 17 de juny i en el segon, el 22 de juny.

Les vacances de Nadal per al professorat i l'alumnat s'estableixen del dijous 23 de desembre fins al divendres 7 de gener, tots dos dies inclosos; i les de Pasqua, del dijous 14 al dilluns 25 d'abril, també els dos inclosos. A més, el pròxim curs 2021/2022 tindrà els següents dies festius autonòmics en la Comunitat: el dimarts 12 d'octubre, el dilluns 1 de novembre, el dilluns 6 i el dimecres 8 de desembre, i també el divendres 24 de juny.

Des de l'administració assenyalen que cal tindre present que aquest és el calendari escolar comú per a tot el territori autonòmic. A partir d'ací, cada ajuntament incorpora tres dies no lectius locals, així com els festius locals en el cas que, un o els dos dies que els toca a cada municipi, se celebren en jornada lectiva.

Per tant, una vegada es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el calendari escolar del curs 2021/2022, els consells escolars municipals (CEM), que són el màxim òrgan de participació de la comunitat educativa d'un municipi, o els ajuntaments pel que respecta als pobles xicotets que no disposen de CEM, acabaran de definir el calendari amb els festius i dies no lectius locals en cada poble o ciutat.

A més, els CEM poden sol·licitar un quart dia no lectiu de caràcter recuperable, però en aquest últim cas es tracta d'una modificació del calendari escolar que ha d'autoritzar la Direcció General de Centres Docents. Aquest dia recuperable de classes, en el cas que se sol·licite, sol establir-se allargant un dia més el final del curs o bé acurtant un dia les vacances de Nadal o Pasqua.

CSIF insta a reduir ràtios

La Central Sindical Independent (CSIF) ha instat la Conselleria d'Educació a “mantindre per al pròxim curs el reforç de més de 3.000 docents incorporat en aquest” i demana una reducció de ràtios a 20 estudiants per aula a partir del 8 de setembre.