El tierno mensaje del cantante Alejandro Fernández tras la boda de su hijo con Alexia Hernández

El cantante mexicano Alejandro Fernández, también conocido como El Potrillo, ha lanzado un mensaje de cariño y amor a su hijo, Alejandro Jr., quien ha dado el paso con Alexia Hernández de pasar por el altar tras 10 años de relación.

Lo ha hecho a través de cuenta oficial de Instagram, que cuenta con más de dos millones de seguidores. El texto lo acompaña una foto de los tres en la celebración del enlace.

"Qué rápido pasa el tiempo. Apenas ayer te cargaba en mis brazos y hoy empiezas el viaje para crear tu propia familia. Que el amor guíe sus decisiones en el día a día y los acompañe a dónde quiera que vayan. Siempre contarán conmigo. Bienvenida a nuestra familia, querida Alexia. Que Dios los bendiga. ¡Los amo!", ha escrito el cantante.

Unas palabras tan emotivas que su hijo no ha dudado en contestarle con un comentario en el mismo post: "¡Muchísimas gracias por todo papá! ¡Ya sabes que también vamos a estar SIEMPRE ahí para ti! Independientemente de que esté casado y llegue a tener hijos, nietos, bisnietos, etc. Siempre voy a ser 'el niño de papá' (el tiempo no perdona) Te amo".