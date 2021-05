Díaz sobre el manteniment dels ERTO: "El que funciona no ha de canviar-se"

Díaz s'ha pronunciat d'aquesta manera en l'Ajuntament de València, on ha mantingut una trobada amb el seu alcalde, Joan Ribó, aprofitant la visita que ha realitzat aquesta jornada a la capital valenciana per a participar en l'obertura del 43 Congrés Confederal d'UGT.

"La ministra que els parla, des del primer minut, ha dit que el que funciona no ha de canviar-se", ha apuntat la titular de Treball i Economia Social preguntada després de reunir-se amb Ribó la pròrroga dels ERTO, que expiren el 31 de maig.

Yolanda Díaz ha agregat que "tant UGT, com a CCOO i la CEOE coneixen que el Ministeri de Treball i Economia Social és partidari de mantindre la norma que està actualment en vigor, l'última de les normes, tal com l'hem pactat". "Aquest és la posició del Ministeri de Treball i Economia Social", ha insistit, alhora que ha plantejat: "el que funciona bé, per a què anem a canviar-ho".

Durant la seua compareixença davant els mitjans de comunicació en l'Ajuntament de València, Díaz ha reiterat la idea que ha apuntat en l'obertura del 43 Congrés Confederal d'UGT sobre la intenció de l'Executiu de no modernitzar solament el mercat laboral sinó de derogar també la reforma laboral del PP.

La representant del Govern central ha comentat que el seu departament està des de fa uns mesos "abordant la gran reforma del mercat de treball" espanyol i ha assegurat que "serà una autèntica revolució". No obstant açò, no ha volgut avançar detalls i ha afirmat en aquest sentit que "una de les característiques" perquè el "diàleg social" funciona és que "ha de ser discret i quasi confidencial".

"Estem avançant. No puc indicar en quina fase estem per discreció del diàleg social", ha exposat, al mateix temps que ha insistit que s'està des de fa mesos "negociant la gran reforma". Ha avançat que s'anirà "a més" per a "modernitzar la legislació de dalt a baix" i que, per tant, no es contemplarà solament derogar la reforma laboral del PP que, segons ha assenyalat, no es va pensar per a "crear ocupació" sinó "per a devaluar salaris" sinó per a "empobrir a les classes treballadores" i generar "major precarietat".

"EUROPA MIRA AL NOSTRE PAÍS"

Yolanda Díaz ha manifestat que "per primera vegada, Europa mira al nostre país" i ha valorat que en aquest cas, els espanyols "no anem a Europa a copiar". Ha citat com exemple "la regulació dels 'riders'", amb una "norma pionera", a més d'esmentar els avanços en igualtat i la norma que regula el treball a distància i valorar el diàleg social.

"Tres grans reformes que ja s'han complit", ha apuntat, després del que ha exposat que ara se'n va cap a "el més important a Espanya: abordar la precarietat i la temporalitat".