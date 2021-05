Cvirus.- Economia concedeix les primeres ajudes directes a 1.496 treballadors afectats per un ERTO derivat de la crisi

L'import total d'aquestes primeres ajudes ascendeix a 448.000 euros. Es tracta de la primera concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 18/2021, de 29 de gener, del Consell, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Aquest decret és el segon que va aprovar el Consell dins del Pla Resistir per a la reactivació de l'economia valenciana. En el marc d'aquest decret es van activar dos paquets d'ajudes: un de 80 milions dirigit a sufragar part de les quotes a la Seguretat Social i un altre de 17 milions -al que corresponen les ajudes concedides- dirigit a ajudar persones treballadores en ERTO conseqüència de la covid-19.

QUANTIA DE LES AJUDES

La Direcció general de Treball i Benestar i Seguretat Laboral, òrgan instructor per a la gestió d'aquestes ajudes, ha acordat aquesta primera concessió parcial després de l'aportació de les dades pel Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i l'alta dels expedients en l'aplicació corporativa de subvencions de la Generalitat per la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Per a rebre les ajudes no cal fer tràmits i la subvenció es fa directament per transferència bancària a cada persona. La quantia de les ajudes ascendeix a un màxim de 300 euros per beneficiari en el cas que hagen sigut perceptors de prestació per atur associada a ERTO per covid-19 al gener i febrer i un màxim de 150 euros per cadascun si ha sigut perceptors de prestació per atur associada a ERTO per covid-19 en aquest mateix període.