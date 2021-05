El Festival Bilbao BBK Live pospone su decimoquinta edición a 2022

El festival Bilbao BBK Live ha decidido cancelar su edición de este año y posponer su decimoquinta edición a 2022, una suspensión que probablemente podría afectar también al Azkena Rock de Vitoria.

Tras suspender el festival el año pasado, los organizadores, Last Tour, han apurado para decidir si mantenían o no la edición de este año, prevista para entre 8 y el 10 de julio, pero definitivamente han decidido suspenderla. Tenía previsto contar con artistas del nivel de The Killers, Kendrick Lamar o Pet Shop Boys. El festival anunciará el nuevo cartel con los grupos para 2022 antes del 8 de julio y detallará el proceso de devolución de las entradas.

"Os agradecemos la paciencia y compartimos con todos vosotros el sentimiento de frustración por no poder celebrar el festival un año más. Solo podemos pensar en lo increíble que será el reencuentro tras tan larga ausencia y os garantizamos que la espera merecerá la pena", han asegurado los organizadores.

El Azkena Rock de Vitoria, previsto para los días 17, 18 y 19 de junio, podría correr la misma suerte, ya que una de las estrellas de esta edición, Suzi Quatro, ya ha anunciado en su página web que no actuará en la jornada de clausura.

Junto a ella, grandes nombres como Iggy Pop, Patti Smith y la banda californiana de punk-rock The Offspring formaban parte del cartel de este año, pero dada la evolución de la pandemia, podría tener que aplazarse en su formato tradicional, al igual que ocurrió en 2020, ya que no parece posible todavía juntar en las campas de Mendizabala a cerca de 20.000 asistentes por jornada.

A la espera de que se pronuncie la organización del festival de rock más importante de España, quedaría por saber si se programarán conciertos en formato reducido en el Iradier Arena, donde la promotora Last Tour ha reservado algunas fechas en junio.