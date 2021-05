El nuevo centro de Hortaleza para mujeres sin hogar y maltratadas tendrá apartamentos con baño y vestidor

Seis apartamentos con baño y vestidor y una habitación adaptada para personas con movilidad reducida, en la tercera planta; dos salas grandes, cocina y comedor destinada a las prestaciones de centro de día, en la primera; y una segunda planta para los despachos de los profesionales y una sala de usos múltiples. Así estará estructurado el nuevo centro de Hortaleza que atenderá a las mujeres sin hogar víctimas de violencia de género, según ha podido saber 20minutos.

Este recurso se abrirá a finales de este año y sustituirá al actual centro de Geranios -el primer centro para mujeres sin hogar de Madrid desde 2019-, cuyo cierre está programado para el 31 de mayo. Tendrá las mismas plazas que el actual centro para atender a las mujeres sin hogar (30) y otras cinco plazas de emergencia. Además, se duplicarán las plazas de día- pasarán de 30 a 60- de los cuales 15 se reservarán para el traslado a pensiones para las mujeres que hayan logrado más autonomía en el proceso de atención social.

Más allá de la estructura del edificio ubicado en la calle Matapozuelos, "la gran novedad es que será el primero en tratar de forma específica la violencia de género en mujeres sin hogar a través del primer equipo de psicólogas especializadas en violencia de género dentro de la red de personas sin hogar", explica el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social que dirige Pepe Aniorte. Es decir: el centro actual es para mujer sin hogar, sin la especialización en violencia de género y el nuevo centro tendrá psicólogas especializadas en violencia de género para trabajar con las mujeres en ese sentido.

De este modo, el equipo profesional tratará de forma intensiva cada caso, realizando diagnósticos individuales y haciendo un seguimiento específico de la evolución de cada mujer. Todo con el objetivo de "trabajar en la recuperación de la autonomía de las mujeres y de las secuelas de la violencia de género vivida en situación de calle o en su vida previa". Por ello, el centro hará especial énfasis en la recuperación de la vida autónoma, a través de itinerarios específicos para cada mujer complementados con actividades de búsqueda de empleo, acompañamiento a gestiones y citas médicas y tratamientos individualizados frente a las adicciones.

Ahora bien, ¿dónde dormirán hasta entonces la treintena de mujeres que desde el 2019 son atendidas en Geranios? ¿Y la otra treintena de mujeres que utilizan este recurso como centro de día? Para Más Madrid el cierre de los Geranios sin la alternativa de Hortaleza en funcionamiento es "un ataque machista del Ayuntamiento de Madrid a los servicios sociales y contra las mujeres sin hogar". Según la diputada Loreto Arenillas y el concejal Javier Barbero, "el Ayuntamiento está decidiendo cerrar un centro que implica que estas mujeres se van a quedar en la calle o que van a ser llevadas a albergues mixtos donde pueden estar sus agresores", indicaron durante la concentración de este lunes contra el cierre del centro.

Sin embargo, el área de Familias y Bienestar Social lo desmiente: "No van a estar en albergues si no en plazas de pensiones, que son plazas de hotel", señala a este medio. "Y si se da el caso de que alguna está en plazas de centros de la red, se le va a aplicar un tratamiento individualizado para que no comparta espacio con hombres", concluye el área de Ciudadanos.

Además, el área aprovechará estos siete próximos meses para "afinar los perfiles, por si es necesario hacer ya una atención en los recursos de la red de violencia de género, y estudiar sus necesidades para adaptarlas al nuevo centro", defienden desde Cibeles.