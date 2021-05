Cvirus.- La Comunitat Valenciana notifica 387 casos i huit morts des del divendres

Així mateix, s'han administrat un total de 2.225.457 dosi de la vacuna contra el coronavirus, 260.226 a Castelló, 813.106 a Alacant i 1.152.125 a València i han rebut la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosis de Janssen- 714.288 persones.

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha destacat que la incidència acumulada de la infecció per coronavirus a la Comunitat Valenciana a 14 dies s'ha situat en 29,84 casos per cada cent mil habitants. Així, per primera vegada en molts mesos el IA s'acosta 25, la qual cosa suposaria passar directament al grau de mínima alerta, mentre que el IA a set dies se situava ahir en 13,39, menys de la meitat de l'índex a 14 dies.

No obstant açò, ha recalcat que "la millora del temps i l'ampliació d'horaris no han de suposar ni un minut de relax per a la ciutadania en la lluita contra el virus". En eixe sentit, ha subratllat que "no podem baixar la guàrdia" i ha insistit a demanar "prudència" per a poder mantindre una baixa incidència del virus.

Així, la xifra total de positius des de l'inici de la pandèmia és de 392.632 persones. Dels nous casos, 33 es localitzen en Castelló (40.602 en total); 193 a Alacant (147.145 en total); 161 a València, (204.883 en total); i el total de casos no assignats es manté en dos.

Per la seua banda, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.407: 803 en la província de Castelló, 2.827 en la d'Alacant i 3.777 en la de València. Dels huit morts, tres corresponen als últims 7 dies, un al passat mes de gener, dos a febrer 2021 i els altres dos a març.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 460 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 395.235 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 41.143 a Castelló, 147.624 a Alacant i 206.412 a València. El total d'altes no assignades ascendeix a 56.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 159 persones ingressades, quatre més que el divendres, i 37 llits UCI ocupades, dos més. D'ells, 25 en la província de Castelló, amb 2 pacients en UCI; 40 en la província d'Alacant, 10 d'ells en la UCI; i 94 en la província de València, 25 d'ells en UCI. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.461 casos actius, la qual cosa suposa un 0,36% del total de positius.