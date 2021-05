Fernández destaca el "rápido trabajo" de Carboneras por impulsar proyectos ante el cese de la central térmica

Fernández ha indicado que la estrategia de Transición Justa busca dar respuesta al cierre de explotaciones mineras, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares "siempre con el objetivo prioritario de mantener el empleo y la creación de actividad en los territorios" y ha destacado que es un camino en el que "no podemos trabajar solos y donde necesitamos acompañamiento social para encontrar las mejores soluciones a la diversificación económica en la zona".

Para ello, el Miteco, a través de la Fundación Ciudad de la energía (CIUDEN), convocó ayudas destinadas a apoyar las iniciativas municipales que tengan como objetivo la creación de empleo sostenible, impulsando la actividad económica en zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas, donde fueron seleccionados 15 proyectos presentados por 11 ayuntamientos, que accederán a ayudas por un importe total de 5,45 millones de euros.

La puesta en marcha de estas actuaciones, que deberán llevarse a cabo en un periodo de 24 meses generará, al menos, 160 empleos a tiempo completo.

En el caso de Carboneras, tres han sido las iniciativas seleccionadas, que recibirán una subvención total de 1.075.585 euros y generarán 76 empleos a tiempo completo en la localidad.

Se trata de la creación de un espacio de coworking y laboratorio de ideas, la recuperación de suelos degradados por la actividad de la térmica y la creación de una residencia de ancianos.

El espacio de coworking pretende convertirse en un destino de referencia de teletrabajo a nivel nacional y europeo, por lo que el Ayuntamiento acondicionará y equipará dos espacios municipales actualmente sin uso y los podrán a disposición de los teletrabajadores que residan o se instalen temporalmente en el municipio.

Esta actuación contará con una ayuda de 215.085,42 euros y creará cuatro nuevos empleos a tiempo completo en el municipio.

Otro proyecto contempla la recuperación de suelos degradados por la actividad de la central térmica, torres y líneas eléctricas y por otras industrias cercanas al término municipal y su posterior reforestación con especies vegetales autóctonas.

En concreto, en la zona de vertederos de cenizas de la central y su entorno próximo, se procederá a la estabilización de taludes y la construcción de diferentes sistemas de drenaje.

La ejecución de este proyecto generará 12 empleos equivalentes a tiempo completo y contará con una ayuda de 360.500 euros.

El tercer proyecto aprobado será la construcción de una residencia para la atención de personas mayores o en situación de dependencia, con capacidad para prestar servicios integrales y personalizados a los usuarios.

La residencia tendrá una superficie construida de 500m2 y capacidad para atender a 85 usuarios en sus 29 habitaciones dobles y 27 individuales.

Implicará la generación de unos 60 empleos de diferentes perfiles profesionales y contará con una ayuda de 500.000 euros.

Los once municipios receptores de estas ayudas están localizados en las áreas afectadas por el cierre de las centrales térmicas clausuradas o en proceso de cierre de Litoral de Almería (Carboneras, Almería); Puente Nuevo (Bélmez, Córdoba); Andorra (Alloza, Andorra e Híjar, Teruel); Soto Ribera (Bueño, Asturias); Anllares (Páramo del Sil, León.); La Robla (La Robla, León); Velilla (Villalba de Guardo, Palencia); Meirama (Cerceda, A Coruña) y As Pontes (As Pontes, A Coruña).