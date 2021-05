L'Ajuntament destaca la "passivitat" del València i rebutja prorrogar l'ATE: "No es donen les condicions"

Així ho ha indicat la vicealcaldesa i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, que ha assegurat que l'administració local considera que "no es donen les condicions legals o jurídiques per a prorrogar l'ATE". "No s'ha executat ni realitzat gens que puga verificar" que "el València CF ha complit amb alguna part dels seus compromisos".

La responsable municipal ha donat a conéixer, en roda de premsa, l'informe elaborat sobre aquest tema pel consistori després que dissabte passat, 15 de maig, s'aconseguira la data de caducitat de l'ATE.

Gómez ha insistit que "hi ha condicions suficients per a donar l'ATE per resolta" i ha manifestat que "no hi ha una causa de força major" que el club esportiu, com a promotor, puga "adduir per a justificar els seus incompliments". No obstant açò, ha precisat que l'Ajuntament és tan sols "òrgan de control i seguiment" i ha ressaltat que "la decisió definitiva" correspon a la Generalitat. "Queda en mans de l'administració autonòmica prendre la decisió", ha dit.

En aquesta línia, ha anunciat que si finalment el Consell opta per prorrogar l'ATE, el consistori planteja com a "condició" que el València CF deposite com a aval "el cent per cent" del cost del poliesportiu de Benicalap -"entre 5,7 i 6,8 milions en funció del que es determine en el projecte final d'obra", ha exposat-.

"VOLUNTAT FERMA"

Igualment, recomana a la Generalitat que demane també un aval, "prou important" respecte a la resta d'actuacions pendents per a tindre garanties que el club de futbol va a executar els seus compromisos. Així, la vicealcaldesa ha reclamat que la pròrroga de l'ATE quede avalada per "una voluntat ferma d'acabar amb les fites" plantejades i ha exposat que en cas de no executar-se per part de l'entitat esportiva, les administracions valencianes tindrien els diners per a poder escometre'ls.