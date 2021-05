Cvirus.- La Fundació Hortensia Herrero dóna tres milions de xeringues per a la vacunació contra la covid-19

L'entrega de les xeringues s'ha realitzat en els quatre centres de vacunació massiva que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha instal·lat a la Comunitat Valenciana: a València, Ciutat de les Arts i els Ciències, a Alacant, Ciutat de la Llum, a Elx, Institució Firal Alacantina i a Castelló, en l'Auditori i Palau de Congressos.

Les xeringues d'un sol ús d'1 ml amb agulla de seguretat compleixen amb els requisits mèdics i estan concebudes per al procés de vacunació contra el virus. Amb aquesta iniciativa la Fundació Hortensia Herrero pretén contribuir a l'objectiu d'aconseguir el major nombre d'immunitzats al més prompte possible. Aquesta donació s'ha pogut realitzar gràcies al suport de Mercadona.

Sobre aquest tema, ha destacat que és "un orgull" per a ella "poder col·laborar i posar el meu granit d'arena en aquesta lluita contra la COVID-19". "L'any passat vaig poder ajudar donant mascaretes i, en aquest moment, quan pareix que per fi estem veient la llum al final del túnel, em congratula poder entregar xeringues i agulles per a contribuir al fet que el ritme de vacunació siga l'adequat", ha assenyalat.

A l'abril del 2020 Hortensia Herrero va realitzar una donació d'un milió de mascaretes destinades a cinc hospitals de la Comunitat Valenciana per a lluitar contra l'expansió del coronavirus. "Conscient del compromís social de la Fundació, fa un pas més per a oferir mesures concretes amb les quals fer front a una greu crisi sanitària que està afectant a la salut i al benestar econòmic i social del país", segons destaquen les mateixes fonts.