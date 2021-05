'The Times' califica a Ayuso como la 'dama de hierro de Madrid' que tiene la vista puesta en Pedro Sánchez

The Times ha calificado a Isabel Díaz Ayuso como "la dama de hierro de Madrid" tras conseguir la victoria en las elecciones en Madrid que tuvieron lugar el pasado 4 de mayo.

"Casi consigo la (derrota) de Sánchez también", aseguró Isabel Díaz Ayuso en una entrevista para este medio, que justifica los datos electorales por "mantener abierta la capital española durante la pandemia".

"Eres una luchadora. Tienes coraje", le aclamaron a la presidenta mientras se producía la entrevista. "Gracias por defendernos".

"La elección ha generado una enorme esperanza en Madrid y en toda España para quienes buscan un tipo de alternativa política", expresó. "Sánchez está enormemente desacreditado. La gente no confía en él".

Considera que el duplicar los escaños obtenidos en los anteriores comicios supone un "nuevo camino". "De esta forma podemos empezar un nuevo camino para el centro y centro-derecha españoles", afirma.

"No se trata de la izquierda o la derecha, se trata de arriba y abajo, se trata de la gran mayoría de las personas que quieren ser libres", dijo. "Quieren las riendas de sus vidas en sus propias manos, que tomen sus propias decisiones, que no tengan gestión estatal en cada decisión, que vivan con menos burocracia".

Algunas personas la comparan con Margaret Thatcher por su conservadurismo liberal pro-mercado, algo que confiesa que le "halaga". "Adoro a la gente que no se deja llevar por la corrección política, y eso no es populismo, es ser valiente y tener corazón. Se enfrentó a situaciones difíciles y también vino de una clase sencilla y entró en una élite donde no siempre se admite gente. Estas historias de superación de desafíos me representan".

Ayuso confiesa que quiere aglutinar todos los votos del partido liderado por Santiago Abascal. "Quiero recuperar a todos los votantes que se fueron a Vox: conservadores, socialdemócratas, liberales, los inspirados por el humanismo cristiano. Ese es mi proyecto", manifiesta.

Rechaza la postura que mantiene Vox con respecto a la inmigración. "El 10% de la región de Madrid son inmigrantes, la inmensa mayoría de los cuales han venido a enriquecernos en todos los sentidos, cultural y económicamente", declaró.

"Me inspiro principalmente en el liberalismo español", concluyó. "Se remonta a la generosidad y el esplendor de Don Quijote".