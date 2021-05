Consultorio de Vivienda: "¿Qué obligaciones tiene el administrador cuando hay ocupas en una vivienda?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

PREGUNTA Desde hace más de 10 años en mi comunidad tenemos el mismo presidente, él se ofreció amablemente a llevar la comunidad "porque le gustaba y tenía mucho tiempo al estar jubilado"-

Para todos los vecinos es muy cómodo y así no se hacen responsables de tomar el cargo cada año (no disponemos de administrador).

En nuestra comunidad hay varios morosos y no se les exige el pago de la comunidad, hay en un piso unos jóvenes que hacen fiestas y él se niega a hablar con ellos "porque le da miedo"; el colmo ya es que le pagamos sus gastos de comunidad por sus servicios prestados que no son obligatorios y por los que no hace nada. Ese pago se ha decidido unilateralmente sin aprobarlo en junta. Tampoco sabemos el dinero que tenemos en la cuenta... ¿Qué podemos hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si no están conformes con la gestión realizada por el actual presidente al estar causando perjuicios a la comunidad, pueden solicitarle que convoque una junta extraordinaria para nombrar a otro propietario para el cargo.

Si se negase a ello, pueden convocar una junta extraordinaria el 25% de propietarios o la cuarta parte de las cuotas de participación.

PREGUNTA He comprado un piso de 2ª mano, con su plaza de garaje y me encuentro con el siguiente problema:

El cambio de pendiente de la rampa de acceso al entrar desde la calle es muy pronunciado, con lo que conlleva que el coche roce abajo cada vez que accedo. ¿Qué acciones puedo ejercer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede poner los hechos en conocimiento del presidente de la comunidad para ver si hay más propietarios que tengan este mismo problema para, en su caso, solicitar, si fuese posible, un rebaje de la pendiente.

PREGUNTA Alquilé hace más de 3 años un piso amueblado y había dos mesas en el salón que yo dije que no quería (ya que estaban rotas y con moho, además de ser bastante incomodas). En su momento me dijeron que las guardara en otra habitación, lo que no me importó.

Actualmente necesito el espacio que ocupan esas mesas. Le he dicho a los dueños que no las quiero y refieren que no, que las tengo que dejar o que quizá las restaurarán. ¿Qué puedo hacer? En su momento ya compré con mi dinero una mesa más grande que sustituye a esas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Depende de lo que haya pactado en el contrato dado que si en el clausulado se incluye que la vivienda se entrega amueblada y con la obligación del arrendatario de conservar los muebles, deberá guardar las mesas salvo lo que pueda pactar con ellos. No obstante lo anterior, puede argumentar que tienen moho y están rotas haciéndolas inservibles para su uso y que por ello ha tenido que comprar una que sustituya a aquellas por pura necesidad.

PREGUNTA Tengo una vecina que fuma como un carretero y vive en el piso de abajo. Sale a fumar al tendedero de su piso pero justo encima está mi cocina y la ventana de la habitación de mi hijo.

No puedo tener las ventanas abiertas porque me llena la casa de olor a tabaco. ¿Qué puedo hacer para que esta persona desista en su actitud?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Desde el punto de vista estrictamente legal, no está prohibido fumar al aire libre ni mucho menos en el interior de la vivienda.

Sin duda, esto no implica que la situación no le moleste por lo que es aconsejable en estos casos acudir a la vía del diálogo y hacerle entender que su hijo está sufriendo con la situación al inhalar el humo del tabaco impidiendo que pueda estar en su habitación con las ventanas abiertas, , más ahora, que en breve tenemos el verano encima.

PREGUNTA Tenemos unos vecinos que abusan de una zona común. Concretamente, un patio de vecinos abierto. Se tiran todo el día allí hablando y traen a decenas de amigos. Han estado hasta la 1:30 de la madrugada, hablando y riendo, con cerca de diez personas forasteras. Ponen hasta sillas y se sientan durante horas.

La luz del patio abierto es automática, por lo que también gastan abundante luz cuando están de noche allí. ¿Es esto legal? Ahora la comunidad se ha convertido en una verbena-discoteca. Con el carácter que tengo, me falta poco para que les ponga en su sitio de un par de bocinazos. Pero antes quería consultar quién tiene razón.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No existe normativa que regule esta cuestión al tratarse de una zona privada de la comunidad. Ahora bien, a este respecto pueden aprobarse en junta normas de régimen interior que regulen el uso de este patio por parte de los propietarios de forma que se garantice con ello una buena convivencia evitando las molestias innecesarias derivadas de su uso.

PREGUNTA ¿Qué obligaciones tiene el administrador de una finca cuando hay ocupas en una de las viviendas y molestan con sus ruidos a los vecinos de abajo?