Turisme Comunitat Valenciana assisteix a Fitur "amb un enfocament més digital i professional que mai"

La participació de la Comunitat Valenciana en la nova edició de Fitur, que se celebra del 19 al 23 de maig en el recinte Ifema de Madrid, arriba acompanyada d’un “enfocament més digital i professional que mai". Així ho ha comunicat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer en l’acte de presentació de les novetats previstes per a enguany. "El paper de l'empresa serà capital en aquest certamen, on el disseny i l'arquitectura de l'estand incorporarà tot el necessari per a la interactuació de les nostres empreses amb el mercat", ha destacat.

En aquest sentit, ha recalcat que en aquesta edició "reforcem més que mai l'enfocament professional de la fira" i ha afegit que l'objectiu és "mostrar tota la nostra oferta, atraure a visitants al nostre destí amb totes les garanties de seguretat". "Som el destí més segur d'Europa", ha assegurat.

Així mateix, Colomer ha advocat per "mirar el futur amb optimisme" i perquè les empreses acudisquen a aquesta edició per a "ser, estar i competir", després d'assenyalar que més de 100 empreses de la Comunitat Valenciana es traslladaran la pròxima setmana a Fitur.

En aquesta línia, ha agraït "l'energia, el carisma i la personalitat del sector turístic", al seu judici "un dels més castigats a causa de la pandèmia, però amb més ganes de ressorgir i de comprovar que els seus sacrificis han valgut la pena".

Edició especial amb mesures de seguretat

Fitur serà la primera fira presencial del sector turístic des que va començar la pandèmia per la COVID-19 i per primera vegada se celebrarà el mes de maig. La normativa d’Ifema estableix com a obligatòries una sèrie de condicions, com mantindre com a màxim un aforament del 50%, test d'antígens negatiu obligatori els dies destinats en exclusiva a professionals del sector turístic, i presa de temperatura en el control d'entrada durant el cap de setmana per al públic general. A més, serà obligatori l'ús de mascareta en tot el recinte i la separació mínima de 1,5 metres.

Estand digitalitzat

Colomer ha ressaltat que en aquesta edició "ens hem digitalitzat al màxim i a més, aplicarem aquesta digitalització i tecnologia en el control de seguretat". Així, ha explicat que "no hi haurà ni paper, ni fullets, ni taulells". Cal assenyalar que tota l'oferta turística que es promocionarà en Fitur es difondrà de manera digital, a través de pantalles i codis QR.

A més, en l'estand de la Comunitat Valenciana disposarà de tecnologia per a controlar aforaments i, de manera pionera, es repartiran uns dispositius en forma de xapa que quan s'incomplisca la distància de seguretat emetran un senyal.

Campanya 'Qui ho ha viscut ho sap'

Colomer ha informat que la nova campanya de publicitat de Turisme, presentada dilluns passat pel president Ximo Puig, amb el lema 'Qui l'ha viscut ho sap', estarà present en aquesta edició de Fitur i ha recordat que "la campanya busca el viatge emocional".

A més, ha incidit en què "ara més mai, tots necessitem fer turisme per salut emocional i mental". "És el moment de fer les maletes però no es hem de deixar en l'equipatge la prudència i la responsabilitat, que ens ajudaran a transitar aquests mesos amb més seguretat".

La mar com a protagonista

La Comunitat Valenciana participa en aquesta edició amb un estand principal en la capçalera del pavelló 7, concebut per a servir com a espai de treball a empreses i entitats, amb una de les tres grans illes dedicada en la seua integritat a una zona 'business' per a empreses i professionals del sector turístic valencià.

La creativitat de l'estand es basa en les ones marines que arriben a les platges de les costes valencianes. Les formes geomètriques i el color blanc d'aquestes ones són la idea que es pren de referència per a representar sobre el que es fonamenta el desenvolupament conceptual de l'estand.

El segon concepte en el qual es basa és el mestissatge cultural de la Comunitat Valenciana. El moviment del sol que sorgeix de la mar i els reflexos de color de l'alba al costat de la vegetació autòctona es prenen de referència per a la creació dels elements comuns que conformen les diferents àrees.

En total, l'estand principal de la Comunitat Valenciana en Fitur comptarà amb un espai de 2.053 metres quadrats dividits en tres grans illes.

En la primera d'elles s'integren les sis marques turístiques: València Turisme, Castelló Mediterrani, Costa Blanca, Benidorm, Turisme València, i Alacant. Al costat d'aquests espais, se situen també dues zones diferenciades destinades al producte Festes i Festivals.

El segon espai està destinat a mostrar l'oferta de producte i a la disposició d'empreses i associacions turístiques de la Comunitat. Aquesta segona illa es divideix en una Zona d'Empreses i associacions turístiques amb 38 taules identificades, i una Zona de Producte amb sis grans blocs diferenciats: Mediterrani Cultural, Gastronòmic, Natural i Actiu, espai LGBTQ+ i empreses tecnològiques, amb nombroses taules de treball.

Finalment, l'estand compta amb espais destinats a la comunicació, amb dues sales de premsa per a realitzar presentacions, quatre cabines de ràdio, un espai per al treball dels mitjans de comunicació i una plaça central en la qual es recolliran les diferents presentacions sol·licitades per institucions, associacions i empreses.

La Comunitat Valenciana, en ‘Fitur Screen Cinema’

A més, en aquesta edició de 2021 la Comunitat Valenciana també compta amb un altre estand en el Pavelló 6, en la zona de 'Fitur Screen Cinema' de 20 metres quadrats en el qual tenen cabuda les estratègies promocionals relacionades amb el turisme cinematogràfic de la Comunitat.

Colomer ha assenyalat que "la presència en ‘Fitur Screen’ és un pas més en la coordinació de les film offices de la Comunitat Valenciana sota el paraigua de la València Region Film".

Cost i muntatge de l'estand

El cost total de la participació de la Comunitat Valenciana en Fitur és de 616.395 més IVA. En aquesta edició, Turisme Comunitat Valenciana ha adjudicat el disseny, construcció i muntatge dels dos estands (Fitur CV i Fitur CINEMA) mitjançant concurs públic per procediment de contractació obert, al qual es van presentar un total de cinc empreses, a l'empresa Escato Internacional. Es tracta d'un estand firal adaptable que, a més de Fitur, estava plantejat per a la presentació de l'oferta de la Comunitat durant 2020-21 en altres 10 fires.

‘Somies València, Viu-la!’, campanya de la Diputació de València

La Diputació de València, amb la seua marca turística València Turisme, tindrà un any més una presència activa en l’esdeveniment. L’administració provincial convidarà a ‘viure’ València en les seues múltiples facetes i nombroses possibilitats d'experiències mitjançant la campanya ‘Somies València, Viu-la!’.

El diputat de Turisme, Jordi Mayor, ha destacat que "anem cap a unes setmanes importants per al turisme, en les quals València Turisme i tota la província acudeixen a la nova edició de FITUR amb els deures fets. Des del sector i les institucions s'ha treballat molt i bé en l’últim any, la qual cosa provocarà que este estiu donem molt a parlar, amb previsió de bones xifres per al sector".

Així mateix, ha explicat que les claus de les accions realitzades han sigut "la suma d'esforços i la capacitat d'adaptació a la realitat i superació per part de tots els agents implicats en la recuperació i projecció del turisme a la província", la qual cosa en la seua opinió ha permés créixer en la "construcció del destí València entre tots, com un destí amable, polivalent, desestacionalitzat, intel·ligent i sostenible, en el qual cada localitat o producte sàpiga quines són les seues fortaleses i estratègies a implementar per a ser més competitiu".

Una província en 205 metres quadrats

València Turisme ocuparà una superfície de 205 metres quadrats en l'estand de la Comunitat Valenciana per a representar l'oferta de tota la província; concretament 27 municipis i mancomunitats que compartiran espai amb Gandia, Cullera, Sagunt, Canet d'en Berenguer i Oliva, que participen també com coexpositors i principals destins de la província, a més de 59 empreses del sector turístic.

La marca de la Diputació de València se servirà, per a això, de cinc pantalles tàctils, dos panells amb codis QR amb informació turística per a descarregar, 13 demostracions gastronòmiques i huit presentacions de producte audiovisuals, i quatre presentacions en la plaça central de l'estand de la Comunitat.

Finalment, l'estand comptarà amb una zona de reunions presencials per a empreses, en la qual també està previst celebrar una ronda de reunions entre el president de la Diputació, Toni Gaspar, el diputat de Turisme, Jordi Mayor, i els representants dels destins presencials per a analitzar les perspectives turístiques de cara a la temporada estival i la resta de l'any.

Altres productes i espais

D'altra banda, València Turisme ha reeditat enguany el seu Catàleg de Productes Turístics, incrementant el seu contingut en una vintena d'opcions fins a recollir un centenar de propostes dirigides a diferents segments turístics, com el turisme cultural, gastronòmic i actiu.

València Turisme també serà present en altres espais de FITUR, com l'espai LGTQ+B i el destinat a la promoció de la indústria cinematogràfica a la província, a través de Film València, en els quals es persegueix mostrar una oferta turística dels municipis més diversificada i completa, tractant d'oferir una imatge complementària cap a un públic més segmentat.