Cullera reformarà la plaça d'Enric Valor i li dedicarà un monòlit

20M EP

NOTICIA

Cullera ha iniciat les obres per a condicionar i dignificar la plaça que dóna nom a l'escriptor valencià, Enric Valor, "després de dècades d'abandó i que permetrà pavimentar tota la zona del pàrquing i crear a partir del passatge per als vianants un parc infantil i una zona verda", així com honrar a l'escriptor amb un monòlit.