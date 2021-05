Divalterra celebra el dilluns un consell extraordinari per a decidir el futur del seu cap jurídic, detingut en Azud

Així ho han confirmat a Europa Press fonts de la corporació provincial, que han assenyalat que el consell, que tindrà lloc a les 17.00 hores, analitzarà la informació que es té relacionada amb l'arrest de Vera i prendrà una decisió respecte al responsable dels servicis jurídics de l'entitat.

Les mateixes fonts han precisat que aquest és l'òrgan que ha d'abordar eixa qüestió encara que han matisat que la detenció no està relacionada amb un assumpte que afecte a Divalterra.

En el marc del cas Azud, el Jutjat d'Instrucció número 13 de València investiga presumptes comissions amb factures suposadament fictícies que diverses empreses adjudicatàries d'obra pública de l'Ajuntament de València haurien realitzat.

La causa, que va arrancar en 2017 i roman secreta, està oberta per delictes de suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i tràfic d'influències.

Aquest dijous, en una segona fase d'aquesta causa es va dur a terme també la detenció de l'exsubdelegat del Govern a València, exedil, exdiputat socialista i exportaveu del PSPV en la Diputació, Rafael Rubio, i de l'exvicealcalde de la ciutat amb el PP, Alfonso Grau.

Així mateix, segons ha pogut saber Europa Press aquest divendres ha acudit a les oficines de Divalterra personal del jutjat al costat de José Luis Vera i que ha estat amb ell en el seu despatx. No obstant açò, en aquesta visita no s'han portat cap objecte ni document i tampoc s'ha fet cap còpia de seguretat.

"PASSIVITAT"

D'altra banda, el portaveu del PP en l'institució provincial i president d'aquesta formació en la província de València, Vicente Mompó, ha censurat aquest divendres "la passivitat" del president de la Diputació, el socialista Toni Gaspar, i que mantinga a José Luis Vera "en el seu càrrec malgrat la seua detenció en el marc de l'operació Azud".

Mompó ha exposat, en un comunicat, que espera que Gaspar "assumisca d'una vegada la seua responsabilitat i actue en un cas que afecta al director dels Servicis Jurídics, Transparència i Prevenció de Riscos Penals de la principal empresa pública de la corporació provincial Divalterra".

"Malgrat que Vera ha sigut detingut i en el dia de hui s'està registrant el seu despatx en l'empresa pública, tant Gaspar com el president del consell d'administració de Divalterra, Ramiro Rivera, segueixen sense prendre decisions", ha censurat el responsable 'popular'.

Així mateix, ha recordat que el PP en la corporació provincial "ja va denunciar davant la Fiscalia l'actuació de José Luis Vera i del propi Ramiro Rivera en el cas del procés de selecció de la prefectura de Recursos Humans en Divalterra" i ha asseverat que "sempre va actuar sense donar cobertura als membres del tribunal de selecció, ni al gerent al que van acabar cessant".

"Va ser Ramiro Rivera en primera persona qui va avalar l'actuació de Vora en aquest assumpte i Gaspar, posteriorment en la Junta, es va negar a valorar el procedir del director dels servicis jurídics de l'empresa", ha agregat Vicente Mompó. Ha considerat que "la inacció de Gaspar i Rivera contrasta amb la destitució de Rafa Rubio (PSPV) com a subdelegat del Govern", detingut aquest dijous també en la segona fase del cas Azud.

"Aquesta inacció de Gaspar és molt cridanera", ha insistit Mompó, que ha indicat que aquest és "el tercer cas de personal de la Diputació que es veu immers en processos judicials". Així, ha manifestat que "hi ha dos casos més".

"Gaspar segueix sense actuar respecte a l'alcalde de l'Alqueria de la Comtessa, Voro Femenia, que continua com a assessor en la Diputació. Ho manté com a personal de confiança malgrat que està processat en el cas Alqueria", ha dit, al mateix temps que ha exposat que l'alcaldessa de Llaurí, Ana González, "també segueix en el seu lloc com a assessora en la corporació provincial malgrat que va ser condemnada recentment pels tribunals després de ser detinguda per conduir sota els efectes de l'alcohol".

El portaveu del PP ha exigit a Toni Gaspar que "actue com a president i prenga decisions per a apartar a aquestes persones de la corporació provincial".

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

El PP, Cs i Vox en la Diputació de València han registrat aquest divendres un escrit sol·licitant a la Junta General Extraordinària de Divalterra que analitze, a partir de la detenció de Vera, "aquest nou escàndol que afecta a un alt càrrec de l'empresa pública", han indicat des del grup 'popular'.

Cs va demanar aquest dijous, després de conéixer-se l'arrest del cap dels servicis jurídics de Divalterra, el seu cessament de tots els seus càrrecs en l'empresa pública.