El ocio nocturno alerta de que prolongar su cierre fomentará una actividad sin control y propiciará contagios

"Ocio nocturno son empresarios responsables capaces de trabajar con todas las medidas de seguridad. No los botellones y las fiestas privadas que tienen difícil control y que harán que repunten los contagios", según la Federación.

Ese es el mensaje que Hostemur quiere trasladar al consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras su anuncio de que no tiene previsto la apertura de discotecas a corto plazo. "Esas declaraciones son un auténtico disparate", según la secretaria general de Hostemur, Laura Mateo, quien cree que "no se pueden mantener miles de empresas cerradas porque no estén controladas las reuniones sociales".

Y es que los hosteleros no entienden la diferencia que encuentran los técnicos de Salud entre tomar sentado una copa, en mesas de máximo 6 personas y con la mascarilla puesta en un restaurante o hacerlo en un bar especial o discoteca.

"Es una verdadera campaña de criminalización y caza de brujas. Y mientras vemos cómo otras comunidades abren este tipo de actividades, con sus correspondientes controles", se queja Pedro Alarcón, responsable de ocio nocturno de Hostemur. "Pero nosotros volvemos a estar a la cola de España, con una tasa brutal de destrucción de empleo en este sector que se desangra y al que nadie ayuda", apunta.

SE ANUNCIAN MOVILIZACIONES

Para Hostemur, este tipo de anuncios de medidas no van a paliar en absoluto las fiestas ilegales y botellones. "Todo lo contrario, van a fomentarlas" ya que "los buenos datos están motivando que la gente recupere su vida social, pero eso hay que hacerlo en locales donde se respeten las medidas de seguridad, no en ámbitos donde no se puede controlar nada", señala la Federación.

La patronal, que representa a cerca de 5.000 empresas, muestra la indignación ante el maltrato de un sector que lleva sin abrir desde el verano pasado.

"Exigimos al gobierno de López Miras que reciba a los responsables de este sector para conocer de primera mano los protocolos de seguridad con los que podemos trabajar. Y que nos expliquen qué compensación económica piensa tener con este sector que lleva 10 meses de cierre sin ingresar un solo euro", manifiesta Alarcón.

PIDEN EXPLICACIONES

Ante esta situación, los empresarios del ocio nocturno ya se han puesto. Por un lado, anuncian movilizaciones. "Se ha acordado iniciar una serie de campañas de concienciación y reivindicativas, así como actos de protesta en la calle, que no cesarán hasta que se permita abrir al ocio nocturno", adelanta Alarcón.

Y, por otro, Hostemur trabaja ya con un bufete de abogados de ámbito nacional en la presentación de reclamaciones patrimoniales contra el Gobierno de la Región de Murcia. "En este momento más de 100 empresas ya han comenzada ese proceso y se espera que se multipliquen en los próximos días", informa Mateo.