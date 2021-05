Quién es el grupo Hooverphonic, representante de Bélgica en Eurovisión 2021 con 'The wrong place'

Este sábado 22 de mayo tendrá lugar la final de Eurovisión 2021, pero antes, Hooverphonic representará a Bélgica en la primera semifinal, que se celebra el 18 de mayo y en la que los diferentes países tratarán de conseguir su pase a la final.

Hooverphonic es la banda de música que representará a su país con la canción The wrong place, un tema escrito por Callier y Charlotte Foret y cuya letra está inspirada en la música de Johnny Cash o el hit de Lee Hazelwood These boots are made for walkin.

Geike Arnaert, mítica vocalista de la banda, regresa a la formación 13 años después y sustituye a Luka Cruysberghs. Completan el trío Alex Callier (bajista, productor y compositor) y Raymond Geerts (guitarrista), que son los fundadores del grupo, según recoge RTVE.

Quiénes son el grupo Hooverphonic

Este grupo musical es de origen belga y tiene reconocimiento a nivel mundial. Se fundó en el año 1996 y se caracterizaba por sus canciones del género cercano al trip hop, con toques pop y rock.

Fueron, concretamente, Alex Callier (productor y compositor) y Raymond Geerts (guitarrista) quienes fundaron la banda, aunque sus vocalistas han ido cambiando a lo largo de los 25 años de recorrido musical que tiene el grupo.

La actual vocalista es Geike Arnaert, una cantante de 41 años que ha regresado a la banda 13 años después de dejarla. Así, formó parte desde 1997 a 2008. Sustituye actualmente a Luka Cruysberghs, la voz del grupo de 2018 a 2020.