El príncipe Harry ha dicho en su última entrevista que nacer en la casa real británica es una mezcla de El show de Truman y un zoo. "Lo más difícil para mí es que naciendo ahí heredas los riesgos, heredas todos los elementos, si capacidad de decisión", ha declarado el duque de Sussex. El hijo pequeño del príncipe Carlos ha renegado de la fama que le viene de cuna.

La entrevista ha sido comentada este viernes por los colaboradores de Espejo público y Carmen Lomana y Susanna Griso han sido especialmente críticas con el príncipe Harry. "¡Muy bien, este chico haciendo amigos!", ha exclamado la socialité tras escuchar las declaraciones. Lomana ha defendido que no es cierto que los miembros de la Casa Real británica no tengan sus momentos de intimidad, y que cuando más se exponen en durante los actos públicos, pero "no durante todo el día".

"Además, tienen tantas cosas a su favor y una vida tan fácil...", ha añadido la tertuliana. "Cómo puede describir la vida real, que no tiene que ser fácil, vale de acuerdo, como una condena", ha comentado molesta Susanna Griso. La presentadora ha alegado que el joven ha podido decidir su futuro a pesar de tener que seguir ciertas directrices de la Casa Real británica, como qué estudiar y a qué dedicarse.

Diego Revuelta ha discrepado con sus dos compañeras y ha defendido: "Nace famoso sin elegirlo, pierde a su madre por una persecución mediática brutal, cuando tenía nueve años le sacan fotografías continuamente porque decidió la prensa que era un niño travieso y lo vamos a exponer...". El resto de los colaboradores no han compartido los argumentos de Revuelta y han defendido que los privilegios superan la dificultad de las obligaciones reales.

Como respuesta, la periodista catalana, muy enfadada, ha querido añadir: "¿A mí sabes lo que me da pena? Un chaval que se recorre toda África, se monta en una patera y llega a España, después de ver cómo morían sus compañeros. Entonces te puede quejar, entonces puedes llorar, pero no este". "Pero eso qué tiene que ver, pero entonces, como existe otra realidad, ¿le quita el derecho al resto de personas a pasarlo mal?", ha contestado el colaborador.

"No, Diego, no. ¡Ya está! Es que me parece indignante!", ha exclamado Griso. "¿Estás enfadada conmigo?", ha bromeado Diego Revuelta. La presentadora se ha echado a reír y Carmen Lomana la ha interrumpido: "Personas que nunca tienen que preocuparse por su futuro, por comer al día siguiente, donde van les dan todo". "Por favor, ese mantra de pobre niño rico. ¡Basta, ya, basta!"", ha sentenciado la conductora del programa.