Mata (PSPV), perplex amb la detenció de Rubio i confia que "es resolga": "Pareix un contrasentit"

"Em pareix una cosa raríssima de l'any 2006 que pareix un contrasentit. Estem al que estem", ha declarat els periodistes un dia després de la detenció, confiant que "es resolga de manera positiva".

Rubio i altres 13 persones estan arrestats en aquesta presumpta trama de corrupció urbanística, mentre aquest divendres segueixen els registres en vivendes i seus i es descarten més detencions. Delegació de Govern li va cessar de manera fulminant i el PSPV li va suspendre de militància.

Mata, després d'un acte de suport a la Llei Trans en Les Corts, ha defès el respecte a l'actuació judicial "des de la perplexitat i la sorpresa" perquè "caldrà esperar al fet que s'alce el secret de sumari". Sí ha destacat la resposta "contundent" tant del partit com de l'administració en obrir-li expedient i cessar-li, respectivament.

Al seu juí, és sorprenent que "algú que no està en el govern (Ajuntament de València) i que el màxim crític amb el govern que hi havia (PP), se li impute per haver col·laborat a callar una crítica o alguna cosa així i per açò rebre un suborn".

"Aquestes coses són sorprenents sobretot quan coneixes a les persones", ha constatat el també síndic socialista, i ha confiat que "tot es resolga de manera positiva".