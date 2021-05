Junta enmarca la situación de Texlencor en la crisis general del textil y apunta a demanda puntual en el tiempo

Así se ha expresado este jueves en el pleno del Parlamento andaluz ante la pregunta realizada por el diputado del PSOE José Luis Ruiz Espejo, sobre las medidas de apoyo previstas para empresas como Texlencor, que se dedicó al principio de la pandemia a fabricar material textil sanitario, lo que permitió la creación de más de 60 empleos.

Velasco ha asegurado que el sector textil en España y en toda Europa "lleva muchos años sufriendo una crisis estructural", debido a que la mayoría son productos no diferenciados; "es decir, que da igual fabricarlos en Málaga o en Kuala Lumpur, lo que ha ocasionado la desaparición de la mayor parte de empresas textiles en Europa", ha especificado.

Así, ha detallado que en 1980 este sector en España representaba el nueve por ciento del PIB y en 2018, "en concreto en Andalucía es el 0,32 por ciento", lo que significa, según el consejero, que "se ha contraído más de 30 veces; es brutal, posiblemente no haya ningún otro sector comparable".

Ha explicado que en paralelo algunas empresas "tienen éxito", citando al Grupo Inditex, pero ha apuntado que "la mayor parte de las fabricas no están en España, están en Marruecos, en Turquía, en Rumanía o China, aprovechando costes de producción mucho más reducidos".

En el caso de este sector en Málaga, el consejero ha especificado que en Alozaina en los años 70 se empleaban 400 personas y ha indicado que el pasado año ante la llegada del coronavirus la Consejería de Salud "tuvo que buscar a la desesperada talleres, fábricas que produjeran elementos de protección", con lo que hubo "una demanda extraordinaria, pero puntual en el tiempo".

"¿Qué ha sucedido después? Que ya no hace falta, está cubierto con la capacidad productiva normal y, en consecuencia, la plantilla de 70 trabajadores que produjo en el momento pico de demanda del SAS la práctica totalidad ha desaparecido", ha manifestado Velasco.

Por su parte, Ruiz Espejo ha indicado que "no podemos dejar abandonada a esta empresa con más de 70 familias trabajadoras no solo de Alozaina que han hecho un gran esfuerzo en los peores momento de la pandemia", adaptando la producción a este material. "La Junta no puede mirar para otro lado como lleva haciendo estos meses", ha asegurado.

Así, el socialista ha insistido en que hay que "garantizar la compra de una parte de la producción de este material sanitario a estas empresas textiles que contribuyen a la dinamización económica del territorio", señalando que la Junta tiene "poderosos instrumentos para asegurar la viabilidad de estas, como son las cláusulas sociales o la declaración de estos productos como material estratégico".

"Los socialistas no podemos aceptar que se puede estar primando el bajo precio frente a la calidad de los materiales por la administración autonómica, porque perjudica a nuestros sanitarios y también a estas empresas que hay en otros lugares de Málaga", ha aseverado Ruiz Espejo, quien ha exigido al Gobierno andaluz "que cumplan con Texlencor y con el resto de fábricas que han adaptado su producción".

En este sentido, el socialista ha insistido en que el Ejecutivo andaluz "no puede dejar pasar un minuto más sin destinar ayudas y adoptar medidas necesarias que permitan garantizar la viabilidad de estas empresas".

El consejero ha indicado al respecto que "ya se intentó lo que propone, cuando el PSOE estaba en el Gobierno", aludiendo a que en 2003 se impulsó un plan integral para el sector textil "y el resultado fue catastrófico", con la desaparición de 2004 a 2006 "del 94 por ciento de las empresas textiles en Andalucía, pasando de unas 1.700 a 100 empresas".

"Preferimos otro enfoque distinto en cuanto al apoyo a la industria, como está contemplado en la estrategia industrial que va a ver la luz dentro de pocos días", ha asegurado Velasco, quien ha apuntado que "no podemos decir que no se está ayudando".