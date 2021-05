CC advierte de que Tenerife perderá competitividad turística si no vacuna a los visitantes

Así lo ha manifestado el grupo nacionalista a raíz de que el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, haya tildado de "absurda" la propuesta que ha hecho Coalición Canaria de vacunar a los turistas que lleguen a la isla y de haber afirmado que "a falta de una mejor propuesta en turismo y la carencia total de estrategia turística para Tenerife se les ocurre esto".

La consejera nacionalista Diana Mora ha señalado que el PSOE "trata de confundir a la gente porque nadie ha dicho que se vacune a los turistas antes que a la población residente". "Nuestra propuesta es que se vacune a los visitantes una vez que se haya alcanzado la inmunidad de rebaño y como estrategia para captar visitantes de cara a la temporada de invierno, que comienza en noviembre", apuntó.

"Si se cumplen las previsiones, a partir de agosto ya estaremos inmunizados como grupo y en invierno pueden producirse rebrotes introducidos desde el exterior. Estamos hablando de nuestra principal temporada y la vacunación se puede presentar como un valor de seguridad para nuestra población y para el turista. Hay tiempo para programar y prepararnos logísticamente, pero si lo dejamos pasar y no se actúa, luego vendrán las lamentaciones con la pérdida de turistas", explicó la consejera.

Diana Mora lamentó "la falta de visión y conocimiento del sector turístico de Pedro Martín, que habla de oídas y que parece que desconoce lo que están haciendo otros destinos turísticos". Añadió que la Comunidad Valenciana ha propuesto vacunar en verano a los turistas españoles que estén de vacaciones; en Maldivas, Cuba, Rusia, Dubai y Estados Unidos ofrecen la vacunación a los visitantes y en las próximas semanas se unirán otros destinos a esa iniciativa. "Son estrategias que están poniendo en marcha los destinos turísticos y algunos son nuestros competidores, lo que puede hacernos daño", advirtió.

La consejera quiso recordar que en abril del pasado año ya pidieron que se hicieran controles y test a la entrada y "despreciaron la medida", cuando otros territorios como Madeira "los hizo y tuvo unos buenos resultados turísticos, mientras que aquí sufrimos dos ceros turísticos, el de verano y el de invierno". "Desprecian las medidas sin mirar si son buenas para Tenerife y por el solo hecho de que las hace Coalición Canaria", criticó.

"Tenerife va a perder competitividad frente al resto de competidores si no vacuna a sus visitantes. El problema del Cabildo es que no hay nadie al frente de un área tan importante como el Turismo. El anterior consejero hace más de un mes que dimitió y todavía no tiene sustituto. Están menospreciando nuestro principal motor económico y eso va a repercutir en toda la economía de la isla", aseguró Mora.

La consejera señaló que la estrategia en invierno, alcanzada la inmunidad de rebaño, evitaría nuevos cierres y problemas por brotes en origen. "Hay tiempo suficiente para obtener vacunas e incluir esta cuestión en la estrategia de vacunación de Canarias, pero hay que planificarlo ya para tener las dosis suficientes y siempre y cuando nuestra población haya alcanzado la inmunidad. Es una medida que sin duda beneficiaría al sector turístico y reactivaría la venta anticipada, favoreciendo la reactivación económica y generando empleo", aseguró.