Vicent Borràs: "La lectura té amics i mai enemics perquè un bon llibre ajuda a ser millor persona"

En la xarrada, l'autor valencià ha afegit que no li pareix bé que la lectura s'haja de contraposar a altres activitats. "Abans es feia amb la televisió, ara amb els aparells tecnològics, i en realitat són un suport on els joves lligen molt", ha constatat.

"Llegir és saludable, però que també ho són altres activitats com escoltar música i fer esport", ha defès Borràs, unes paraules que arreplega Cultura de la Generalitat en un comunicat.

Sobre com fomentar la lectura, aquest escriptor d'Algemesí, amb 59 anys, ha precisat que "una roïna recomanació, una lectura obligatòria o una exigència insistent pot perjudicar més que ajudar".

Durant la seua intervenció ha parlat sobre la construcció de les trames, els personatges i la tendència d'introduir "un perfum musical" en totes les obres que escriu. Als futurs escriptors els ha aconsellat que "escriure no té límits ni fronteres: Tot l'imaginable pot ser escrit".

Vicent Borràs és un dels representants de la narrativa valenciana actual. És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València i professor de Llengua i Literatura en un institut de Secundària i Batxillerat. Ha rebut premis com el Bancaixa de Narrativa Juvenil amb 'Els silencis de Marc', el Constantí Llombart de Narrativa amb 'Lennon i Anna' i el de Novell·la Ciutat d'Alzira per 'Què saps de Vidal Palau?'.