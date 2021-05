Mazón arreplega 600 avals d'Alacant ciutat i ressalta el caràcter "reivindicatiu" i "generós" del seu projecte

A l'acte han acudit l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, al costat de membres de l'agrupació de la localitat, diputats i simpatitzants de la formació. En declaracions als mitjans, Mazón ha insistit en l'opció d'una "candidatura única" al congrés regional com la "millor opció" per a "poder traure al més prompte possible de la Generalitat a un govern nacionalista d'esquerres".

Sobre la recollida d'avals, Mazón ha confirmat que ha pogut rebre els primers 600 de la capital i que té constància de "diversos milers" a la Comunitat, per la qual cosa cada dia se sent "més compromès i responsabilitzat" amb el seu projecte. "El nostre objectiu és que la il·lusió es trasllade a les ganes de canvi que necessita la província d'Alacant i que ja percebem a la Comunitat", ha manifestat.

Igualment, ha assenyalat que el seu projecte comprèn posar a "la nostra terra en el centre, no solament d'un espai de trobada ideològica, sinó del centre dels problemes perquè siguem capaços de reivindicar davant Madrid el que la Generalitat no fa quant al finançament, l'aigua, sectors productius i el nostre futur".

"Eixa il·lusió l'anem a convertir en reivindicació i en capacitat de defensa del nostre a través d'un gran espai de trobada, en el qual tothom cap", ha sostingut el 'popular' qui ha definit el seu projecte com un de "generositat".

En la mateixa línia, ha explicat que desitja que tornen aquells que han estat amb ells ja i que ja ho estan fent: "M'estic trobant amb molts companys que estaven desenganxats del partit i que ara estan recobrant eixa il·lusió", ha afegit Mazón, qui ha confirmat que va a cridar també aquelles persones que tenen "dubtes" o a les quals "no saben que volem comptar amb ells".

D'altra banda, ha defès la compatibilitat de la candidatura amb la presidència de la Diputació "com qualsevol un altre dirigent"."Quan Puig es presente a secretari general del PSPV compatibilitzarà el seu lloc amb la Generalitat, que compta amb un pressupost 200 vegades major al de la Diputació", ha indicat Mazón, que s'ha referit també a la "responsabilitat orgànica" en compatibilitzar el seu càrrec en la institució provincial amb el de president del PPA.

En aquest context, ha insistit que manté l'opció d'una candidatura "única" al congrés regional i ha estès la mà a l'altre precandidat, l'alcalde d'Aiora (València), José Vicente Anaya, perquè "és el més important per a poder traure al més prompte possible de la Generalitat a un govern nacionalista d'esquerres".

Sobre les declaracions d'Anaya en les quals parlava d'una "doble vara de mesurar" en el PP en haver de deixar el seu càrrec de coordinador en la direcció provincial de València, Mazón ha assenyalat que no creu "que siga qüestió de plantar cara a Gènova" perquè el PP nacional no convoca el conclave regional sinó que ho ha ratificat i ha afegit que "qui vullga es pot presentar".

"El considere -a Anaya- un company de partit, té la meua oferta d'integració i de sumar des de la nit abans al fet que jo em presentara i espere que puguem arribar a eixe punt de trobada; no vaig a entrar en retrets a un altre company, per convicció", ha dit.

FITUR I TAJO SEGURA

D'altra banda, ha ressaltat que considera "molt bo i important" que "no solament diguem el que anem a fer, sinó que demostrem amb les nostres accions de govern el que som capaços de fer" i, com a exemple, ha ressaltat que segueix treballant en la preparació de Fitur, en converses amb els regant "després de l'última destralada" del Govern al transvasament Tajo-Segura i ha citat la baixada d'impostos duta a terme a través de la Diputació.