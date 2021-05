Más de 6,5 millones destinará la Diputación de Zaragoza a apoyar al turismo y a la hostelería

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha expuesto que se han creado dos partidas nuevas, de 500.000 euros cada una; una para potenciar y relanzar el turismo y la hostelería, en colaboración con el Gobierno de Aragón mediante bonos turísticos, y otra para apoyar al sector de la ganadería de lidia.

Los citados bonos turísticos también son cofinanciados por el Ejecutivo autonómico y por las diputaciones de Huesca y Teruel, con el objetivo de incentivar el consumo financiando parte de las actividades que los ciudadanos lleven a cabo en negocios turísticos y hosteleros de la provincia.

Además, se destinarán 150.000 euros a incentivar las estancias en los balnearios zaragozanos. Estas ayudas también irán en forma de bonos. Sánchez Quero ha aseverado que el objetivo es que "ningún sector se quede atrás".

Ha mencionado que el convenio al que irán estos 150.000 euros se firmará "próximamente" con el Gobierno de Aragón, que aportará 250.000 euros, y las otras dos diputaciones provinciales, que pondrán 50.000 euros cada una.

Respecto a la ganadería de lidia, Sánchez Quero ha recordado que las vaquillas de los pueblos llevan más de un año paradas, sin poder celebrarse debido a las restricciones sanitarias, "con ese agravante de que los animales siguen generando gasto".

Para hacer frente a esta situación, se ha creado una partida de 500.000 euros que pretende poner en marcha un plan de ayudas directas. En la provincia hay unas 40 explotaciones de este tipo que suman 6.100 reses de más de diez meses.

PLAN DE RESCATE

El presidente de la DPZ ha recordado que esta ampliación se suma a las partidas ya presupuestadas y que la institución provincial va a aportar 6 de los 10 millones de euros que las diputaciones se han comprometido a financiera dentro del plan de rescate al sector turístico y que ha impulsado el Gobierno de Aragón.

Sobre la aportación de los ayuntamientos, ha precisado que las realizarán a través de los fondos incondicionados. Ha expuesto que el convenio ya está aprobado en el Consejo de Gobierno y que los consistorios que lo estime oportuno se pueden adherir, como ya ha hecho el de Zaragoza: "Le ha costado mucho, pero lo ha hecho".

Aunque el año pasado la Diputación adelantó al Gobierno de Aragón el cien por cien de los fondos para cofinanciar distintas líneas de subvenciones lanzadas por el Ejecutivo, en esta ocasión, debido a un cambio de legislación, solo puede adelantar el 50 por ciento, por lo que la modificación presupuestaria aprobada este miércoles incluye 3 millones de euros y el resto se transferirá en otro momento.

En el pleno de este miércoles, se ha aprobado declarar el interés provincial de las actuaciones incluidas en el convenio con Gobierno de Aragón, en materia de ayudas a hostelería y restauración por perdida de actividad por COVID-19.

En su intervención, Sánchez Quero ha relatado que la Diputación de Zaragoza destinó el año pasado 10,4 millones de euros a pymes y autónomos de la provincia afectados por la crisis sanitaria.

En concreto, 5 millones se transfirieron al Gobierno de Aragón para cofinanciar distintas líneas de subvenciones y 5,4 se distribuyeron entre los ayuntamientos, con la condición de que los utilizaran para apoyar a las pymes y autónomos de sus municipios.

De esta forma, ha insistido en el esfuerzo que ha realizado la institución provincial desde el inicio de la pandemia para poner todos los recursos posibles a ayudar a los más afectados por las restricciones sanitarias.

CERTEZAS

La diputada del PP, Iluminada Ustero, ha subrayado que le gustaría que se hablase más de "certezas y realidades" que de "anuncios antes los medios de comunicación", porque "hay multitud de negocios que llevan un año en serias dificultades, con muchos empleados en ERTE, despediros o que, directamente, han tenido que bajar la persiana".

En este contexto, ha afirmado que las administraciones públicas no han lanzado "una medida específica para la hostelería, no ha habido nada específico hasta el plan de ayuda para la hostelería y turismo del que solo se conocen cifras globales, hoy todavía no han recibido las ayudas".

En este punto, ha lamentado que del plan de rescate sigue habiendo "muchas cuestiones sin resolver" como "¿cuándo van a saber los ayuntamientos la cantidad que tienen que aportar de dicho plan?".

Ustero ha criticado que los consistorios "se están teniendo que adherir a algo que no saben cuánto dinero les va a suponer" y que la propuesta que presentó el Grupo Popular para que la DPZ asumiera el 20 pro ciento correspondiente a los ayuntamientos fue rechazada.

"Ha ocurrido lo mismo que con otras muchas iniciativas que realizamos con la mejor de las intenciones: el rechazo y la imposición de lo presentado por el equipo de gobierno", ha apostillado.

PLAN PLUS 2021

El pleno de la Diputación de Zaragoza también ha aprobado de forma definitiva el Plan Plus 2021. Iluminada Ustero ha recalcado que es un "hecho muy positivo" que "no puede esconder que se haya tenido que esperar cinco meses para llegar a este punto".

"Creemos que la mayor parte del tiempo lo deben disponer los ayuntamientos para hacer uso de estas partidas y no la Diputación Provincial de Zaragoza en su tramitación administrativa, por muy compleja que sea", ha apuntado.