Unidas Podemos pide a Armengol que interceda ante el Gobierno central para que no se retrase la ley de vivienda

En declaraciones a los medios tras la reunión de la Junta de Portavoces en la Cámara autonómica, López ha acusado directamente al PSOE de "poner trabas" en la tramitación de esta norma y ha exigido el cumplimiento de los compromisos del gobierno de coalición a nivel estatal para que la vivienda "sea tratada como un derecho esencial y no como un bien de mercado sobre el que especular".

Por otra parte, López ha lamentado que el Parlament no permita todavía gestionar el voto telemático en el último momento y obligue a hacerlo un día antes. El portavoz de UP se ha referido a la tramitación este martes del decreto de los fondos europeos como proyecto de ley que finalmente recibió un voto telemático en contra porque había sido tramitado el día anterior y no se pudo modificar.

Además, con motivo del Día Internacional de la Enfermería, López ha resaltado que la mejor reivindicación es avanzar en la mejora de las condiciones de este colectivo profesional.