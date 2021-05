La Generalitat i Fecoval presenten un projecte de 'construcció circular' baixa en carboni per a optar a fons europeus

El projecte, presentat aquest dimarts pel vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, al costat del president de Fecoval, José Luis Santa Isabel, preveu la creació de 194 ocupacions directes i 452 indirectes i comptarà amb un pressupost global de 30,5 milions d'euros.

Amb la seua engegada s'espera una reducció d'almenys el 30% dels residus del sector i de l'impacte ambiental per ocupació de materials sostenibles i reutilització de materials com a matèria primera d'uns altres, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Mitjançant la ferramenta 'Construcció circular. Materials i processos per a una economia baixa en carboni' es desplegarà tot un ecosistema per a connectar informació sobre els residus i/o subproductes generats en diferents sectors industrials, que a més puguen ser valoritzables i, posteriorment, utilitzats com a matèria primera en nous processos.

Aquesta activitat generarà una visió global de la generació de residus, una aplicació dels mateixos ja siga per reutilització o per incorporació a altres materials, o per l'aparició de nous amb baix impacte, permetent reduir el residu últim, millorar l'economia de les empreses, per reducció d'estocs, i l'ocupació per la creació de nombrosos llocs de treball.

Durant l'acte de presentació, el conseller Martínez Dalmau ha destacat "la gran importància dels fons europeus per a reactivació del sector en el seu vessant social, econòmica i mediambiental", al mateix temps que ha expressat el seu suport al projecte que, segons ha dit, "s'emmarca dins de les polítiques que s'impulsen des d'aquest departament de la Generalitat".

El vicepresident ha explicat que, a causa de l'envergadura que va a tindre la rehabilitació, ja siga d'edificis o de barris, "és necessari disposar d'estratègies que mitiguen l'impacte que la construcció puga generar a nivell de residus".

Aquesta rehabilitació, ha agregat, "en un context de fons europeus és clau per a poder desenvolupar estratègies en col·laboració públic-privada, que el seu objectiu siga avançar en la lluita contra el canvi climàtic i la transició ecològica".

L'objectiu d'aquest MID és impulsar l'activitat econòmica i millorar la competitivitat i sostenibilitat dels sectors productius vinculats al sector de la construcció (productors de materials, constructors, distribuïdors, promotors i professionals), promovent la generació de coneixement sobre materials i processos vinculats a l'economia circular en l'àmbit de la construcció, a través de la col·laboració amb la xarxa d'instituts tecnològics amb el suport de l'Administració autonòmica.

Martínez Dalmau ha ressaltat la importància d'aquestes propostes que coordinen l'Administració, la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat (Redit) i el teixit empresarial.

COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA

Mitjançant aquest acte s'estreny la col·laboració entre la Generalitat i Fecoval en tot el relatiu al foment i promoció de coneixement, així com en la investigació sobre materials i processos vinculats a l'economia circular en l'àmbit de la construcció.

Tot açò amb l'objectiu d'optimitzar els recursos al llarg d'una cadena de valor, connectant agents i identificant les millors pràctiques i potencialitats, al que cal sumar el desenvolupament de projectes referent a materials secundari, reutilització i ecodiseny, ha explicat Dalmau.