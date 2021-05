El concejal de Turismo de Salamanca pide ampliar horarios de hostelería y reabrir el ocio nocturno

Según sus palabras, "la salida natural es abrir la hostelería, darle una alternativa a los chavales", lo que supondría "rectificar" frente al toque de queda y otras medidas de cierre que se han dado desde el inicio de la pandemia.

Castaño ha insistido en que, ya al inicio de la covid-19 y en agosto de 2020, pidió mantener abierto el ocio nocturno y medidas menos restrictivas para la hostelería. "Me cayó la del pulpo, me llamaron nazi, me dijeron que quería matar a la gente", ha recordado sobre aquellas declaraciones por las que le criticaron.

"Solo se ha rectificado cuando las urnas han hablado, el 4 de mayo", ha continuado en una rueda de prensa en la que ha insistido en "soluciones naturales" que pasan, según él, porque dar "alternativa" a las fiestas ilegales y a los botellones con ocio nocturno en el que se puede "controlar" la situación con aforos y tecnologías como códigos QR o cita previa para la reserva de mesas, ha explicado.

Finalmente, ha insistido en "abrir totalmente el horario de hostelería" y ha criticado que los representantes políticos durante los últimos meses "se han pegado por ver quién acumulaba más medidas" sin "dar una explicación razonable", y ha remarcado que las fiestas que este sábado se han visto en la calle antes "se daban en los pisos".