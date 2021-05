La peculiar complicación de Jessica Bueno en la recta final de su embarazo

Jessica Bueno y Jota Peleteiro anunciaron a comienzos del pasado mes de enero que esperaban su segundo hijo en común, momento desde el que la modelo no ha parado de presumir en sus redes sociales sobre su segunda maternidad. Sin embargo, no todo es de color rosa.

Así lo ha dejado ver la influencer en sus últimos stories de Instagram, donde ha publicado una imagen en la que se aprecia el crecimiento de su barriga tras ocho meses de embarazo, algo que le impide calzarse con comodidad.

"La realidad es esta… aquí pensándomelo mucho para decidirme a poner los zapatos. Esta tripa ya me está haciendo de las suyas", ha escrito la sevillana, de 30 años, sincerándose así con sus más de 170.000 seguidores.

Jessica Bueno muestra su barriga en la recta final del embarazo. INSTAGRAM / JESSICA BUENO

Esta no es la primera complicación de la que Bueno ha hablado durante su segundo embarazo. Y es que el pasado 20 de abril ya compartía algunos problemas que le impedían cumplir con su rutina habitual: "28 semanas y sumando. Cada vez me cuesta más encontrar una postura cómoda y me estoy empezando a quedar sin tobillos de lo que se me han hinchado".

Por otro lado, unos días después, la exconcursante de Supervivientes también celebraba el Día de la Madre publicando una recopilación de imágenes con sus dos hijos, Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera; y José Ignacio, quien es el primer hijo que tuvo con el futbolista del Alavés.

"2012, 2016 y 2021. Tres años especiales que me hicieron la mujer que soy hoy. 2021 aún no ha terminado, mi tercer hijo aún está por llegar. Ellos tres son mi razón de todo y la razón por la que doy gracias a dios por darme el privilegio de ser su madre. Feliz día de la madre a todas las mamas del mundo, sin importar lazos de sangre, felicito a todas las mamás, las que están ahí a pie del cañón dando la vida por sus hijos", escribió Bueno en su perfil de Instagram.