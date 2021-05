Elena, en 'First dates': "Mis parejas siempre me han dejado y no lo entiendo, soy un partidazo"

Carlos Sobera suele preguntar a los comensales de First dates los motivos por los que acuden al local de Cuatro en busca del amor, y este lunes Elena no se lo dejó muy claro al presentador.

"Busco a un chico formal y responsable, pero que tenga aspecto de llevar tres días de rave", afirmó la joven, dejando al presentador sorprendido: "Hay una pequeña contradicción en eso...", a lo que Elena respondió que "por eso estoy aquí".

La cartagenera también señaló que "siempre me han dejado a mí y no entiendo que es lo que falla con mi persona, pero yo me considero un partidazo y soy una chica supernormal".

Patricio, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Patricio, que comentó: "Desde pequeño me han hecho muchas bromas con mi nombre, siempre me preguntan que dónde me he dejado a Bob Esponja".

Nada más verle, la estudiante de Periodismo exclamó: "Lo primero que he pensado es que se parecía a Santiago Abascal, y eso no me ha gustado porque Vox, no". En cambio, el murciano afirmó que "mi primera impresión ha sido muy buena porque la he visto superguapa".

Ambos pasaron a la mesa para conocerse más y derribar la rivalidad entre Cartagena y Murcia: "No entiendo por qué la tenemos...", señaló Patricio, a lo que Elena respondió que era "porque las dos quieren ser capital de provincia".

Poco a poco fueron limando diferencias y acercándose cada vez más, tanto que, en el privado, donde fueron a tomarse el postre, se dieron un largo beso 'de película' como señaló la cartagenera.

Al final, como los espectadores de First dates dedujeron, ambos querrían tener una segunda cita: "Me lo he pasado muy bien y quiero conocerla mejor", comentó Patricio. "Yo también he disfrutado y me gustaría volver a quedar", añadió Elena.