Detinguts dos responsables d'una empresa per falsificar PCR per a eixides d'Espanya dels seus empleats

20M EP

NOTICIA

Agents de la Guàrdia Civil han detingut al propietari i a una responsable d'una empresa i investiguen un treballador més per presumptament falsificar informes PCR per a permetre les eixides del territori nacional de treballadors, segons ha informat l'institut armat en un comunicat. Els presumptes autors dels fets suposadament oferien i falsificaven informes mèdics amb resultats de proves PCR negatives als seus empleats per als viatges que havien de realitzar a tercers països.