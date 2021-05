La propuesta de Susanna Griso a Paco Tous en 'Espejo público': "Yo me iba de vacaciones contigo"

Paco Tous ha visitado este lunes el programa Espejo público para promocionar el estreno de una nueva temporada de Los hombres de Paco. La serie de Antena 3 vuelve después de diez años con un elenco de actores muy reconocidos en el panorama nacional y que empezaron sus carreras en esta serie policiaca.

El actor ha explicado el buen ambiente de trabajo que existe entre los compañeros de la serie a pesar de haber el paso de los años. Susanna Griso estaba encantada con el buen humor de su invitado y ha alagado su buen entendimiento con la gente que trabaja y que haga tan fácil el día a día a sus compañeros de rodaje.

"Oye tú tienes que ser un buenazo, ¿no, Paco? Ahora es cuando me dice 'que va, si no veas grabando las manías que tiene y tal'", ha comentado la presentadora. "¿Por qué lo dices?", ha preguntado Paco Tous. "Porque tienes toda la pinta, porque yo me iba contigo a pasar las vacaciones o de viaje, con él tiene que ser fácil, ¿verdad?", ha contestado Griso entre risas.

"Yo comería bien", ha respondido el actor haciendo referencia a esas vacaciones. "Yo también", ha añadido la periodista. La conductora del programa ha insistido y le ha preguntado que si tiene manías a la hora de rodar. "Bueno, no lo sé, tengo también mi genio. Mi genio, mi carácter...", ha explicado Tous. El invitado ha contestado que lo que le cabrea actualmente es la crispación política, que los representantes españoles no se pongan de acuerdo en nada.