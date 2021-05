La Mare de Déu estrena la València postalarma

Com cada segon diumenge de maig, centenars de valencians es van dirigir ahir fins a la plaça de la Verge per a retre homenatge a la seua patrona, la Mare de Déu dels Desamparats.

Aquesta vegada, l'ocasió va coincidir en el temps amb el primer dia sense estat d'alarma a Espanya, però això no es va traduir en una relaxació per part dels ciutadans pel que respecta a mesures de seguretat, més aviat tot el contrari: “Gràcies per la vostra responsabilitat durant la Missa d’Infants, fonamental perquè el primer acte multitudinari de l'últim any haja sigut tot un èxit”, va voler agrair la Policia Local.

I és que, en efecte, la missa en honor a Geperudeta, presidida pel cardenal arquebisbe Antonio Cañizares, va ser el rimer acte multitudinari del 2021 a la ciutat. En ella, uns 70 voluntaris dels Seguidors i els Eixidors, Policia Local, Policia Nacional, Protecció Civil i Creu Roja van vetlar perquè es respectaren les mesures de seguretat.

Les cadires van guardar la distància requerida i l'aforament va estar limitat: van acudir unes 750 persones que, de fet, van poder accedir gràcies a que comptaven amb invitació prèvia. Això va permetre que no es registraren aglomeracions ni en la plaça ni als carrers limítrofs.

Ofrena fallera. La litúrgia va comptar amb la presència de la fallera major infantil de València, Carla García Pérez, i la seua cort d'honor, que van realitzar una ofrena a la verge. L'escolania de La Nostra Senyora dels Desemparats de València va interpretar els cants de l'eucaristia.

Ocasió històrica. La situació pandèmica va obligar a canviar aspectes que, al llarg de la història, havien romàs inamovibles. Així, per primera vegada, la Verge dels Desemparats va eixir de la Porta dels Apòstols de la Catedral per a presidir la Missa d’Infants i que els valencians la pogueren veure.