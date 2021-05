Los botellones que se sucedieron en distintos puntos de la capital pasadas las 00.00 horas de la madrugada han suscitado diversas opiniones entre los responsables políticos. Si bien el alcalde y la vicealcaldesa de la capital las han tachado de "lamentables"-el primero- y de "pesadilla"-la segunda-, el portavoz del grupo municipal socialusta en Cibeles, Pepu Hernández, considea "lógica" la reacción de los jóvenes tras el fin del estado de alarma. "Podemos pensar que hasta cierto punto es lógico, porque la gente está ya muy cansada". Eso sí, al igual que los dirigentes del Ayuntamiento, Hernández ha pedido a todos los ciudadanos "calma y paciencia" porque la pandemia continúa.

José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís han sido aún más contundentes en sus palabras. Para el primer edil popular "las imágenes de ayer son lamentables. Los botellones no están permitidos en la ciudad de Madrid. Muestro condena absoluta ante las imágenes de ayer. Pese al despliegue policial se han seguido produciendo estas imágenes". Y así, ha recordado a los madrileños que celebraran el fin de las restricciones al grito 'libertad' que esta "no consiste en infringir las normas ni en hacer botellones; porque no están permitidos en la ciudad de Madrid. Hacer un botellón en la Comunidad de Madrid no es libertad".

A esto último ha reaccionado el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún. A través de Twitter ha afeado a Almeida que esto mismo lo tendría que haber explicado en campaña electoral y "no haberte dejado llevar por el discurso gamberro y antisocial de Ayuso. En pandemia hay que ser serios, los errores se miden en número de muertos".

Por su parte la vicealcaldesa Villacís dice no comprender que "alguien se pueda lanzar a la calle como si aquí no pasase nada, es una insensatez". Pero en lugar de señalar a los jóvenes, la edil de Ciudadanos cree que la "insensatez" proviene del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "terminar con el estado de alarma y lanzarnos al vacío". "Se es presidente para lo bueno y para lo malo. En España tenemos un problema y se llama Sánchez. Tiene que asumir su liderazgo y las riendas del país", ha lanzado la vicealcaldesa. Mientras, la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, sugiere a la Comunidad que imponga el toque de queda: "Estaríamos más seguros".

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, también ha restado responsabilidad a los jóvenes. Cree que es "injusto" que se les criminalice a ellos por salir a la calle a celebrar el fin del estado de alarma. "Ni antes fueron los culpables de llevar a los abuelos a las UCIS, como aseguraba la campaña del gobierno del PP, ni ahora son el mayor reflejo de la irresponsabilidad. La criminalización de la juventud es injusta y poco útil en términos de medidas antiCovid", ha señalado en Twitter.

Para el coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, la soluición pasa por "contruir lazos comunitarios para cultivar la empatía y que primen las decisiones pensando en el colectivo frente al beneficio individual o cortoplacista". Santos también cree que "antes del martes, la libertad no tenía matices ni apellidos" para el PP a quien "les dio la victoria (en la Comunidad) y ahora "deben ser consecuentes".

Refuerzo de seguridad para San Isidro

La Policía Municipal de Madrid realizó más de 450 intervenciones por las aglomeraciones de personas que se produjeron en distintos puntos de la capital tras decaer el estado de alarma y el toque de queda, según los datos que ha facilitado el alcalde. Y ante este número de intervenciones, la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha asegurado este domingo que se encargará de reforzar la vigilancia en la pradera de San Isidro el próximo 15 de mayo, para evitar "actividades irresponsables".