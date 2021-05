Rocío y David Flores, de celebración familiar en plena tormenta por el documental de Rocío Carrasco

El duro testimonio que Rocío Carrasco expone en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva ha provocado un terremoto mediático que ha salpicado directamente a sus dos hijos, Rocío y David Flores. Si la paliza de Rocío Flores a su madre ocupó los últimos episodios emitidos en Telecinco, el próximo capítulo se centrará en cómo se rompió la relación con su hijo pequeño.

A pesar de la tormenta, los hijos de Rocío Carrasco tratan de llevar una vida normal, ajenos a la polémica. Este fin de semana, Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar, han compartido con sus seguidores en redes sociales las imágenes de un divertido plan familiar.

Las fotografías muestran lo unidos que se encuentran Rocío y David Flores mientras disfrutan de una jornada diferente. El novio de la joven, Manuel Bedmar, se ha convertido además en uno de sus grandes apoyos en estos momentos tan duros que atraviesa.

En una de esas imágenes compartidas en sus Stories puede verse a la pareja posando con un selfie en un jardín en el que se pueden ver varios juegos infantiles. En otra Storie, la pareja protagoniza un divertido beso con un baile.

Rocío Flores comparte en Instagram un beso con su novio, Manuel Bedmar. INSTAGRAM

En otra de las fotografías compartidas por Rocío Flores aparecen su novio y su hermano, David Flores, disfrutando de una pequeña fiesta de la espuma. "Ellos y la espuma", ha bromeado Flores en la instantánea, donde identifica a su hermano con el apodo "enano", el mismo calificativo cariñoso que emplea Rocío Carrasco en el documental al referirse a su hijo pequeño.

David Flores y Manuel Bedmar, en una imagen compartida por Rocío Flores. INSTAGRAM

En uno de los últimos debates de Supervivientes, Rocío Flores no aguantó más la compostura y se vino abajo. "Te juro que no quiero llorar, intento venir aquí y seguir hacia delante, pero a veces me cuesta bastante", confesaba la joven al presentador Carlos Sobera.