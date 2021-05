En el último Deluxe, emitido este sábado en Telecinco, se pudo ver el avance del siguiente capítulo de Rocío: contar la verdad para seguir viva. Esta entrega estará vertebrada por el hijo pequeño de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, David.

El décimo capítulo, que se emitirá el miércoles a las 22:00 en Telecinco, se titulará Vibro y abarcará todo lo que tuvo lugar entre junio de 2014 y diciembre de 2016. Según se pudo ver en el vídeo, Rocío Carrasco explicará varias de las artimañas que según ella utilizó Antonio David Flores para arrebatarle a su hijo.

Según recordó la madre, David empezó a cambiar cuando su hermana dejó de estar en casa. “El padre se iba a verle al al colegio cuando me tocaba a mí, lo esperaba en los recreos, entre clase y clase, y le iba diciendo cosas”, contó.

En esos encuentros esporádicos, el ex guardia civil le prometía al joven que haría que participara en La Voz o que le grabaría un disco. "Me contaba 'me ha dicho que me va a grabar un disco con fulanito, que me va a llevar a La Voz' y me estaba viendo que iba a terminar como acabó lo otro", lamentó.

También recordó Carrasco que, si su enano se atrevía a defenderla en una conversación con Rocío Flores o Antonio David, le amenazaban: "Le dijo que si volvía a hablar de mí bien o volvía a defenderme le bajaba del coche y se iba a andando". De esta manera, se zanjará la cuestión sobre por qué Carrasco no tiene relación con su hijo pequeño, algo que muchos le echan en cara.