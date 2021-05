PSOE en el Ayuntamiento de Lanjarón exige a la Junta que se cubra la plaza de pediatría

Ruiz ha informado, en una nota, que el Grupo Municipal Socialista presentó hace unas semanas un escrito a la Consejería de Salud para que "diera solución a esta problemática", y ha lamentado que "los políticos están de foto en foto con la bandera de la despoblación mientras el medio rural pierde servicios clave para las familias y para atender a los más pequeños".

"Es intolerable que no contemos con el servicio de pediatría y que no se apueste por la atención primaria", ha subrayado, manifestando que "no es de recibo que, mientras se desmantelan los servicios públicos en el medio rural, nos entretengan en redes sociales con fotos y argumentos poco creíbles como que los pediatras no quieren ocupar estas vacantes".

El socialista ha recordado que "durante los últimos gobiernos del PP hemos asistido a la migración del talento a otros países para buscar trabajo, y las consecuencias las estamos sufriendo". "Si el Partido Popular creyese en el medio rural potenciaría que los profesionales quieran prestar sus servicios aquí", ha aseverado.

Así, el portavoz ha pedido a la parlamentaria María José Sánchez Rubio que reitere en el Parlamento que "Lanjarón no tiene a día de hoy pediatras", y ha coincidido con ella en que la gestión sanitaria de la Junta esté basada "en la incertidumbre, la improvisación y las decisiones erráticas".