La confesión de Jordi González sobre su futuro: "Yo me quiero retirar desde hace diez años"

El presentador Jordi González se ha sincerado en una entrevista en TV3 sobre su trayectoria televisiva y su futuro, así como la situación que vivió durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus a nivel personal y económico.

En este sentido, González ha confesado que su salud mental se vio afectada en aquellos meses. "Yo nunca había sentido la depresión. Yo había estado alguna etapa de mi vida desanimado, pero no deprimido. La terapia fue leer noticias solo a partir de las seis de la tarde", ha dicho en una entrevista en el programa Planta Baixa.

Respecto a su situación económica, el presentador ha desvelado que en pandemia perdió "la mitad de todos mis ahorros en una semana, porque las bolsas se hundieron. Tengo dinero en bolsa, como mucha gente. Lo que yo había ahorrado durante toda mi vida se redujo a la mitad", ha dicho.

González es uno de los presentadores de la actual edición de Supervivientes y se encarga todos los domingos de conducir la gala Conexión Honduras. "Yo me quiero retirar desde hace diez años. Lo he dicho muchas veces, que me quiero retirar, y es cierto. Me siguen dando trabajo y yo no me quejo, pero también me gustaría no trabajar", se ha sincerado.

Asimismo, el presentador ha sorprendido en la entrevista al asegurar que sabe cuándo y dónde morirá. "Te doy una primicia: estoy en condiciones de decirte que moriré a los 78 años, por causa de un infarto, en un avión", le dijo al periodista Xavi Canalias en la entrevista.

"Lo sé desde siempre. A los 14 o 15 años lo tuve claro. Yo, claro está, decía en aquel momento: 'Yo moriré muy viejo, muy viejo, muy viejo'. Cuando yo voy a hacerme una analítica de sangre es por hacer algo. ¿Qué te parece?", ha añadido González, que ha tranquilizado a su entrevistador: "Escucha, ahora no entraremos en cuestiones metafísicas, pero 78 años está bastante bien, ¿eh?".

En otro momento de la entrevista, Jordi González también ha opinado sobre los negacionistas de la pandemia. "Miguel Bosé y Victoria Abril pueden negar lo que quieran, pero es evidente lo que es evidente. ¡Y la Tierra no es plana! Son yonkis de la presencia mediática", ha calificado.