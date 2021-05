Eva Longoria muestra su espectacular figura con un posado en biquini a sus 46 años

Los años parecen no pasar por la actriz Eva Longoria, que ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un posado en biquini que muestra su espectacular figura a sus 46 años.

La actriz de Mujeres Desesperadas ha hecho un guiño en su publicación al personaje que la catapultó a la fama, Gabrielle Solís, al comparar su imagen actual con una de la serie.

"Incluso 20 años más tarde, todavía sabía que el rojo era su color", ha escrito Longoria en el texto que acompaña a ambas fotografías.

No es la primera vez que la actriz presume de cuerpo tonificado en la red social, donde sus más de 8 millones de seguidores no paran de preguntarle cuál es su secreto para mantenerse en forma.

Tal y como ella ha contado hace algunos años en varias entrevistas a medios de comunicación anglosajones, Longoria combina una serie de ejercicios que ayudan a tener su cuerpo así de tonificado. "Hago de todo. Corro, hago yoga, hago pilates, SoulCycle, y lo mezclo constantemente", enumeraba en una entrevista en la revista People en 2017. "Todo el mundo cree que hay algún tipo de secreto para verse bien, pero no es un secreto. Es dieta y ejercicio", agregaba.

A estas prácticas hay que sumar los ejercicios con trampolín, una práctica que consiste en rutinas de 10 a 30 minutos en las que ejercita todo el cuerpo y ayuda a eliminar grasa y activar el metabolismo.

A la hora de la alimentación, Longoria ha confesado que no se priva de lo que le gusta, eso sí, la clave está en preparar ella misma todo lo que come. "Llevo 20 años cocinando, y puede que no sea una chef, pero soy muy buena cocinera", dijo en una entrevista a Women's Health US.

Buena prueba de ello son sus vídeos en Instagram en los que muestra algunas de sus recetas, como hacer pasta fresca.

Para la actriz, cocinar "es un gran desahogo" y su secreto está en que no se siente "culpable" por comer aquello que le gusta, llevando siempre una alimentación sana y equilibrada.