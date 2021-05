Coronavirus.- El alcalde pide "mucha responsabilidad" tras el estado de alarma para que "no haya vuelta atrás"

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha pedido "una vez más a los cordobeses que demuestren lo mismo que han demostrado durante este año y tres meses ya tan largos, que se hagan las cosas con cabeza", porque "vienen aperturas y nuevas medidas que son positivas, porque indican que el estado de la pandemia ha mejorado mucho y eso permite tener nuevos horarios, suspender las restricciones de movilidad y eliminar el toque de queda", ha apuntado.

Así, ha recordado las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "que no se nos vaya la cabeza, que ahora no entendamos que esto no ha acabado", dado que "sigue habiendo más de cien personas hospitalizadas en la provincia, casi 40 personas en las unidades de cuidados intensivos de la provincia y sigue habiendo diariamente nuevos casos de contagio", ha advertido.

Por tanto, considera que "hay que tomar estas nuevas medidas con mucha responsabilidad, que se hagan las cosas con cabeza y que lo que está permitido se puede hacer", de modo que "nadie tampoco se ponga nervioso cuando empiece a ver en las calles a personas de las que ya no estamos habituados a ver y personas que disfrutan de la hostelería, incluso del ocio nocturno", ha citado.

Además, ha dicho que "las autoridades sanitarias esperan que haya un ligero repunte" tras el estado de alarma, de manera que espera que "sea ligero", subrayando que "eso no deja de estar en nuestras manos, en las de todos y cada uno de nosotros".

VALLADO DE ZONAS ANTE LOS BOTELLONES

Mientras, Bellido ha trasladado la preocupación por los botellones y "se va a intentar solventar con todo tipo de medidas, con presencia policial y el vallado de algunas zonas", a lo que ha agregado que "la apertura del ocio nocturno también relaja en cierta medida la presión sobre el botellón".

A su juicio, "es preferible que estén en entornos controlados, en el ocio, en la hostelería, que está magníficamente preparada para cumplir todas las medidas de seguridad", de modo que ha indicado que prefiere que "estén esos negocios abiertos hasta esas horas y los jóvenes y no tan jóvenes que quieran puedan disfrutar de ese ocio de forma ordenada y no tenerlos en la calle, donde es imposible tener un control al 100%".

En este sentido, ha pedido "responsabilidad y quien quiera divertirse, que lo haga como se puede", remarcando que "el botellón está prohibido, no de ahora, sino de siempre, y ahora incluso puede ser peligroso", mientras que "quien quiera divertirse va a tener posibilidades en entornos seguros, con pubs, discotecas y restauración, donde pueden hacerlo de forma ordenada y segura".

Así lo ha recomendado el alcalde tras la presentación de la etapa de la Vuelta Ciclista a España 2021 que se desarrollará en Córdoba, cuya ronda tendrá a Ciclos Cabello como tienda oficial.