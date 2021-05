Cvirus.-CEOH respecta la decisió de TSJCV i reivindica a locals com a "contenció" enfront "d'alternatives sense control"

No obstant açò, la CEOH ha iniciat de forma "immediata" l'anàlisi jurídica de la resolució del TSJ per a abordar si es planteja un recurs de reposició durant els pròxims cinc dies o qualsevol altre tipus d'actuació davant el Tribunal Suprem.

La Coordinadora, en un comunicat, ha expressat el seu respecte a la decisió judicial de la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha autoritzat les limitacions a la mobilitat nocturna, a les reunions socials i/o familiars i a l'aforament en els llocs de culte acordades per la Generalitat Valenciana aquest dijous davant la fi de l'Estat d'Alarma.

Sobre aquest tema, el col·lectiu d'oci i hoteleria ha assenyalat que la protecció de la salut de les persones en un moment "tan favorable" d'evolució de la pandèmia ha de realitzar-se "amb el màxim rigor" i de forma "compatible" amb la protecció de la "crítica" situació econòmica de les pimes "després de quasi 15 mesos amb restriccions i prohibicions d'activitat, com és el cas de l'oci nocturn".

En aquest context, i tenint en compte que comunitats autònomes com Catalunya, Madrid, Galícia, Castella-la Manxa, Andalusia i el País Basc no mantindran el toc de queda, la CEOH ha assegurat que el compte arrere per a la recuperació dels drets fonamentals i de la lliure circulació de les persones "és irreversible".

Per açò, ha instat a adoptar les mesures preventives per a fer que aquest procés permeta una desescalada "ordenada" i els locals reglats siguen el "dic de contenció", amb horaris i mesures higiènic-sanitàries que facen viable la seua activitat, enfront d'altres alternatives de sociabilización "fora de tot control".

Finalment, ha apuntat, a causa de la "enorme volatilitat política" actual, "la precarietat i falta de planificació de les decisions que perjudiquen l'activitat econòmica" de les pimes hosteleres i de l'oci i la defensa dels llocs de treball, la Coordinadora ha reiterat la seua voluntat de "diàleg" amb el Consell i de "compromís" per a "corresponsabilitzar quantes decisions siguen necessàries per a abordar la recta final de la crisi del coronavirus".