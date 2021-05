Obres Públiques inverteix 130 milions de fons europeus en Metrovalencia, Tram i transport discrecional

Per a la recuperació de la circulació ferroviària de la L9 de la xarxa Tram en el tram periurbà Calp-Dénia se'n van a destinar 43,4 milions d'euros. Es tracta d'unes obres necessàries per a modernitzar la línia amb l'objectiu de reestablir el servici entre les estacions de les dos localitats, que en l'actualitat es troba interromput fins a poder finalitzar altres actuacions en diferents trams i incorporar nous trens duals dièsel-elèctrics, ha indicat la Generalitat.

Dins d'aquesta actuació queden compresos projectes com l'adequació i millora del tram Teulada-Gata-Dénia; l'execució dels nous viaductes del Quisi, de l'Algar i de Mascarat, i la millora de la senyalització, les comunicacions i el sistema de protecció automàtica de tren entre Calp i Dénia.

D'altra banda, amb la finalitat d'afavorir maneres de desplaçament sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, s'invertiran 25,8 milions d'euros en la millora de l'accessibilitat i les freqüències de servici de la L9 de la xarxa Tram.

En aquest sentit, es procedirà a l'adequació d'andanes i renovació de l'estació de Benidorm; a la construcció de l'encreuament tècnic en el baixador de l'Albir; a l'electrificació de de el tram entre Benidorm-Intermodal i Garganes-Altea, i la supressió del pas a nivell de Benidorm.

L'execució de les obres en la L9 de TRAM, en el tram periurbà Calp-Dénia, està prevista fins a finals de 2023.

FONS FEDER PER A la L10 DE METROVALENCIA

Respecte a les actuacions finançades amb els 46, 1 milions d'euros de Fons Feder que s'estan duent a terme en la L10 de Metrovalencia, destaquen la partida de 24,6 milions d'euros destinats al tram subterrani de la línia, que inclou la construcció d'un canó per als vianants de connexió entre les estacions d'Alacant i Bailén que l'unirà a l'actual xarxa de metro.

A més, s'engloben altres treballs en relació amb l'electrificació, la senyalització, les comunicacions i la seguretat, a més de les obres en el tram en superfície entre Amado Granell i Natzaret i la rampa a superfície d'Amado Granell i el tram nou en superfície fins a Hermanos Maristas.

Amb la finalitat de pal·liar els efectes de les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia de coronavirus en el sector del transport discrecional de persones viatgeres per carretera, la Conselleria invertirà 15 milions d'euros de finançament REACT-EU en ajudes directes de 8.400 euros per a cada línia d'autobús.

Així, amb aquestes aportacions es contribuirà a la continuïtat i volta a l'activitat de més de 2.300 autobusos, pertanyents a prop de 215 empreses de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, la Conselleria està preparant una cartera de projectes per a la transformació digital i sostenible en el transport, per un import de més de 800 milions d'euros, per al seu finançament dins del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència d'Espanya dels fons Next Generation EU.

Els projectes proposats estan alineats tant amb els vectors de transformació de la Unió Europea de transició ecològica i transició digital, com amb les línies d'actuació 'Mobilitat per a tots' i 'Mobilitat intel·ligent' de l'Estratègia de Mobilitat del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

"IMPULSAR ACTUACIONS D'ADEQUACIÓ"

Des del Consell, a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, anem a impulsar actuacions d'adequació i modernització que garantisquen la seguretat i la comoditat de les persones viatgeres del transport ferroviari", ha assenyalat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

"Amb l'impuls del finançament procedent de la Unió Europea -ha continuat España-, un mecanisme clau per al desenvolupament i vertebració de la Comunitat, anem a continuar treballant en una xarxa pública de transport en la qual la sostenibilitat, la inclusividad, la qualitat urbana i el respecte al medi ambient siguen eixos d'actuació prioritaris".

Segons España, amb les obres previstes en la L9 "es potenciarà la connectivitat tant de l'àrea metropolitana Alacant com de la Costa Blanca, des de la ciutat fins a Dénia". "Es tracta que, tant els alacantins i alacantines com les persones que visiten aquesta zona de la Comunitat, disposen d'un mitjà de transport confortable i eficient per als seus desplaçaments entre poblacions", ha explicat el titular de Mobilitat.

"Pel que es refereix als treballs en la L10, el finançament procedent dels Fons Feder ens permetrà posar a la disposició de la ciutadania valenciana un nou traçat de transport públic sostenible, que facilitarà els seus desplaçaments entre el centre de la ciutat i la zona de la Ciutat de les Arts i els Ciències, el barri de Natzaret i tota la façana marítima", ha conclòs el conseller.