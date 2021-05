El Consell aprova ajudes de 8.400 euros per autobús per al transport públic de viatgers per carretera

El Consell ha autoritzat aquest divendres el decret llei pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes per a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana afectades econòmicament per la Covid-19.

En total, la Generalitat invertirà 15 milions d'euros per a pal·liar les pèrdues registrades pel sector del transport discrecional de la Comunitat, degut principalment a les restriccions de mobilitat ocasionades per la pandèmia, i suposaran 8.400 euros per autobús

Aquestes ajudes, que articula la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, estan dirigides a propiciar la recuperació d'aquest sector i evitar la destrucció d'ocupació, ha explicat la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al Ple del Consell.

En l'actualitat, més de 2.300 autobusos, pertanyents a prop de 215 empreses, realitzen servicis de transport discrecional de persones passatgeres a la Comunitat Valenciana.

El transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera és un sector "clau" en el desenvolupament de l'economia valenciana, tant pels llocs de treball que genera com per la seua vinculació amb altres sectors fonamentals, com per exemple el turisme.

A més, és un dels mitjans de transport menys contaminants i més respectuós amb el medi ambient, ha subratllat Oltra.